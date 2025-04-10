TÃ¼rkiye onlarÄ± bir diziyle tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±... Åžimdi Ã§oÄŸu Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±... Setteki son gÃ¼n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu

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Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esinde yaÅŸayan dÃ¶rt gencin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne odaklanÄ±yordu dizi...

GerÃ§ekten de pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l genÃ§ yetenekler bu dizi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla seyirciyle tanÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bazÄ±larÄ± bu dizi sayesinde oyunculuk kariyerine iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ± ve yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlattÄ±.

Daha Ã¶nce oyunculuk deneyimi olanlar da bu yapÄ±mla kariyer basamaklarÄ±nÄ± daha hÄ±zlÄ± tÄ±rmandÄ±.

Dizi ekrana veda etti etmesine ama ÅŸu sÄ±ralar sabah kuÅŸaÄŸÄ±nda tekrarlarÄ± yayÄ±nlanÄ±yor ve hala izlenme rekorlarÄ± kÄ±rÄ±yor.

GENÃ‡LÄ°K BAÅžLARINDA DUMANDI

2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda bu diziyi izleyenlerin gÃ¶nlÃ¼nde bambaÅŸka bir yeri var Kavak Yelleri'ninâ€¦



Deniz, AslÄ±, Mine ve Efe baÅŸta olmak Ã¼zere diziye sonradan katÄ±lan birÃ§ok karakter hala hafÄ±zalardan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ deÄŸil.



Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde Kanal D ekranlarÄ±na gelen Kavak Yelleri'nin kahramanlarÄ± da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. O dÃ¶nemde gencecik olan yÄ±ldÄ±zlar yaÅŸ aldÄ±, bazÄ±larÄ± evlendi ve Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°ster misiniz o Ã¼nlÃ¼ dizinin ana karakterlerini hatÄ±rlayÄ±p ÅŸu aralar neler yaptÄ±klarÄ±na, hayatlarÄ±nÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸine bir bakalÄ±m.

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Kavak Yelleri denildiÄŸinde akla ilk gelen isimlerden biri AslÄ±... Ve tabii ki ona kamera karÅŸÄ±sÄ±nda hayat veren Pelin Karahan.BugÃ¼n 40 yaÅŸÄ±nda olan Karahan, aslÄ±nda iÅŸleme eÄŸitimi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼... Ama sonra Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ± ve ek iÅŸ olsun diye bir dÃ¶nemin TÃ¼rkiye ve Avrupa GÃ¼zeli NeÅŸe Erberk'in ajansÄ±na kaydoldu.Daha ilk dÃ¶neminde bir reklam filminde rol aldÄ±. Sonra da Kavak Yelleri'ndeki AslÄ± karakterini canlandÄ±rmasÄ± iÃ§in seÃ§ildi.Pelin Karahan, dizi bittikten sonra da birÃ§ok reklam filminin yanÄ± sÄ±ra MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l, Bahar, Kirli Sepeti gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±.Karahan bugÃ¼ne kadar iki kez evlendi. ErdinÃ§ BekrioÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸi 2011 ile 2013 arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.BoÅŸandÄ±ktan bir yÄ±l sonra Bedri GÃ¼ntay ile evlendi. Åžimdi mutlu yuvasÄ±nda EyÃ¼p ve Ali adlÄ± iki oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

Pelin Karahan, dizide AslÄ± karakterini canlandÄ±rÄ±yordu.Â Bu diziyle tanÄ±nan Karahan daha sonra da oyunculuk kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.





Åžimdi artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olan Karahan, iki erkek Ã§ocuk annesi oldu.Â





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Gelelim dizinin bir baÅŸka ana karakteri Mine'ye...Onu canlandÄ±ran kiÅŸi de AslÄ± Enver oldu. Londra'da dÃ¼nyaya gelen 40 yaÅŸÄ±ndaki Enver, MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eÄŸitimine baÅŸladÄ±.TÄ±pkÄ± kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan oyuncular Hazal Kaya ve TÃ¼rkÃ¼ Turan gibi reklam filmlerinde rol aldÄ±ktan sonra TRT'de ekrana gelen bir dizide kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi.Enver aslÄ±nda Hayat Bilgisi adlÄ± diziyle dikkat Ã§ekti. Ama ÅŸÃ¶hretini getiren Kavak Yelleri oldu. ArdÄ±ndan Suskunlar, KayÄ±p, KÄ±ÅŸ GÃ¼neÅŸi, Ä°stanbullu Gelin. Babil dizilerinin yanÄ± sÄ±ra KardeÅŸim Benim filminde rol aldÄ±.AslÄ± Enver de tÄ±pkÄ± Pelin Karahan gibi mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸinde buldu. Ä°lk evliliÄŸini meslektaÅŸÄ± Birkan Sokullu ile yaptÄ±. Murat Boz ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk Ã§ok konuÅŸuldu.AslÄ± Enver, 2022'de Berkin GÃ¶kbudak ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Elay adÄ±nÄ± verdikleri minik kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor ÅŸimdi.

AslÄ± Enver dizide Mine karakterini canlandÄ±rdÄ±. Bu sayede de yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±.

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BaÅŸka birÃ§ok dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Enver de dizinin evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan.Â

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Kavak Yelleri'nin Deniz'ine hayat veren Ä°brahim Kendirci de dizide rol arkadaÅŸlarÄ± gibi evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸmadÄ± henÃ¼z.Dizide Deniz karakterini oynayan Ä°brahim Kendirci'ye gelirsek...BugÃ¼n 38 yaÅŸÄ±nda olan Kendirci, Ä°stanbul Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ±'nÄ± bitirdi. Sonra da Kavak Yelleri'nde oynamaya baÅŸladÄ±.Bir baÅŸka deyiÅŸle ayaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla ÅŸÃ¶hreti buldu Kendirci. Sonradan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re aslÄ±nda bu rol iÃ§in seÃ§ileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸti. Deniz karakterini canlandÄ±rma gÃ¶revi ona geldiÄŸinde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.Kendirci, Kavak Yelleri'nin bitiminin ardÄ±ndan Ä°ki Yaka Bir Ä°smail dizisinde rol aldÄ± ama bu dizinin ekran serÃ¼veni kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.Sonradan Sevdaluk ve Payitaht AbdÃ¼lhamit dizilerinde yer aldÄ±. Kendirci son olarak Sen YaÅŸamaya Bak filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ä°brahim Kendirci, Kavak Yelleri'nin Ã¶nemli rollerinden biri olan Deniz'i canlandÄ±rmak iÃ§in seÃ§ildiÄŸinde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ.





Bir ara rol arkadaÅŸÄ± Pelin Karahan ile romantik bir yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸayan Kendirci henÃ¼z aile kurmadÄ±.

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Kavak Yelleri dizisinde rol alan genÃ§ oyunculardan biri de DaÄŸhan KÃ¼legeÃ§'ti.Rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n aksine sanatÄ±n iÃ§inde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± KÃ¼legeÃ§. Dedesi Altan Erbulak, annesi oyuncu ve yazar AyÅŸe Erbulak babasÄ± ise kaligrafi sanatÃ§Ä±sÄ± RÄ±za KÃ¼legeÃ§.Durum bÃ¶yle olunca da daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan itibaren kameralara alÄ±ÅŸkÄ±ndÄ± DaÄŸhan KÃ¼legeÃ§. 1998 yÄ±lÄ±nda Baba Bana Reyting Al adlÄ± diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaÅŸadÄ±. Sonra Ã§eÅŸitli reklam filmlerinde oynadÄ±.Kamera arkasÄ±nda montajcÄ±, yardÄ±mcÄ± yÃ¶netmenlik, reji asistanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. AslÄ± ile Kerem; Lise Defteri gibi dizilerde de oyunculuk deneyimi yaÅŸadÄ±. Sonra da kendisine asÄ±l Ã¼nÃ¼nÃ¼ getiren Kavak Yelleri dizisinde oynamaya baÅŸladÄ±.Bir ara Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan KÃ¼legeÃ§, Fatih, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol aldÄ±.Kavak Yelleri dizisinde Efe karakterini oynayan KÃ¼legeÃ§, bugÃ¼n 46 yaÅŸÄ±nda. Oyuncu, 2023 yÄ±lÄ±nda uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu TuÄŸba AytaÅŸ ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

KÃ¼legeÃ§, TÃ¼rk sanat tarihinde unutulmaz izler bÄ±rakan Altan Erbulak'Ä±n torunu... Dizi sayesinde o da tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.





HenÃ¼z Ã§ocuk sahibi olmasa da DaÄŸhan KÃ¼legeÃ§ de evlenip yuvasÄ±nÄ± kurdu.Â





Kavak Yelleri denildiÄŸinde her ne kadar kadroya sonradan katÄ±lsa da akla gelen isimlerden biri de GÃ¼ven karakteri... Yani Sarp Apak'Ä±n hayat verdiÄŸi karakter.AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼tÃ¼n genÃ§ ekip iÃ§inde en tecrÃ¼belilerden biriydi Sarp Apak. 2002 yÄ±lÄ±nda En Son Babalar Duyar ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ekran kariyerinde Avrupa YakasÄ± ise yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± iyice parlattÄ±.Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler Bunlar'dan sonra Kavak Yelleri'ne geÃ§ti. ArdÄ±ndan da Yalan DÃ¼nya, GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show, Jet Sosyete gibi dizilerde oynadÄ±.Sarp Apak'Ä±n Organize Ä°ÅŸler ile baÅŸlayÄ±p Beyaz Melek, Plajda, GÃ¼neÅŸi GÃ¶rdÃ¼m, Ã–lÃ¼mlÃ¼ DÃ¼nya ile devam eden sinema kariyerini de gÃ¶z ardÄ± etmemek gerekir.Sarp Apak bugÃ¼n 43 yaÅŸÄ±nda. 2018'de Bengisu UzunÃ¶z ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Apak bir Ã§ocuk babasÄ±.

Sarp Apak, Kavak Yelleri ekibine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle de Avrupa YakasÄ± sayesinde adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.





O da ÅŸimdi eÅŸiyle birlikte oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.Â





Kavak Yelleri dizisi tam 5 sezon boyunca seyirciyi ekrana baÄŸladÄ±. Final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ekimi de unutulur gibi deÄŸildi doÄŸrusu. Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esindeki SÄ±ÄŸacÄ±k'ta yapÄ±lan o son Ã§ekimde Pinhani grubu da bir konser verdi. Ä°ÅŸte o sÄ±rada oyuncular duygularÄ±na hakim olamadÄ±.. Ä°zleyicilerle hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektiren oyunculardan Pelin Karahan'Ä±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± da objektiflere bÃ¶yle yakalandÄ±.





Kavak Yelleri dizisinin devam ettiÄŸi yÄ±llar iÃ§inde genÃ§ oyuncularla birlikte Ayten UncuoÄŸlu, Altan GÃ¶rdÃ¼m, Erol Aksoy, Ege Aydan, Cemil BÃ¼yÃ¼kdÃ¶gerli, GÃ¼len Karaman, YÄ±lmaz Gruda, Ä°brahim Raci Ã–ksÃ¼z, Lale Mansur gibi deneyimli oyuncular da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ceren Moray, Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci, Selin Åžekerci de yolu Kavak Yelleri'nden geÃ§en yÄ±ldÄ±zlar arasÄ±nda yer aldÄ±.