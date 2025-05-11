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Ekranın cesur anneleri

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#Kanal D#Anneler Günü#Hazar Ergüçlü
Ekranın cesur anneleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 08:07

Kanal D, 11 Mayıs Anneler Günü’nü dizilerinde rol alan güçlü kadın karakterleriyle kutluyor. Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Nazlı Tosunoğlu’nun hayat verdiği karakterler dik duruşları ve mücadeleleriyle hemcinslerine örnek oluyor.

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Kanal D ekranında hayatının dizginlerini eline alan cesur karakterler izleyici tarafından övgü topluyor. Kanalın ilgiyle takip edilen dizilerindeki güçlü ‘anne’ler dikkat çekiyor. Kimi çocuğu için fedakârlıklar yapıyor kimisi tek başına hayatta kalma mücadelesi veriyor. İşte dik duruşları ve zorlu mücadeleleriyle hemcinslerine örnek olan Kanal D anneleri:

Ekranın cesur anneleri

‘UZAK ŞEHİR’İ YAKIN EDENLER

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’de Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya karakterinin dizinin ilk bölümünden bu yana oğlu için gösterdiği mücadele seyircinin takdirini topluyor. Alya, Kanada’dan Mardin’e gelerek oğlu için Albora aşiretine kafa tutuyor. Yine aynı dizide Gonca Cilasun’un hayat verdiği ve çok konuşulan Sadakat karakterinin ise koca aşireti bir bakışıyla yönetmesi, acımasız ve katı kurallarıyla despot bir ‘anne’ portresi çizmesi ilgi çekiyor. Katı kurallarıyla çocuklarını korumaya çalışan ve taviz vermeyen Sadakat izleyicinin nefretine mazhar olsa da evlatları için verdiği mücadele saygı görüyor. Diziye sonradan dahil olan Nursel Köse’nin Fikriye karakteri başlarda sevilmese de duygu dünyasına inildikçe anneliğe dair yaptığı fedakârlıklarla izleyiciyi etkiliyor.

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TÜM ANNELER ‘İNCİ TANESİ’DİR

Ekranın cesur anneleri

Yılmaz Erdoğan imzalı ‘İnci Taneleri’ perşembe günleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizide Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber ile Selma Ergeç’in hayat verdiği Piraye, birbirinden çok farklı iki anne karakteriyle izleyici tarafından büyük beğeni topluyor. Dilber’in maddi güçlüklerle ayakta durma mücadelesiyle evladından uzak bir şekilde yaşamaya çalışması dikkat çekerken, Piraye’nin lüks hayatına rağmen yaşadığı sorunları ardına alıp iyi bir anne olmaya gayreti seyirci tarafından takdir topluyor.

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NAZİKE ANNE YARISIDIR

Ekranın cesur anneleri

Kanal D’nin 19 yıldır izleyiciyle buluşarak tarih yazan dizisi ‘Arka Sokaklar’ın neşeli ve komik karakteri Nazike hem güldürüyor hem çok seviliyor. Nazlı Tosunoğlu’nun hayat verdiği Nazike, yeğeni Suat’ı kaybettikten sonra Suat’ın çocuklarına ‘Anne’ olarak kol kanat germesiyle izleyici tarafından beğeniyle takip ediliyor.

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#Kanal D#Anneler Günü#Hazar Ergüçlü

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