EkranÄ±n 'baba' karakterleri

Haberin DevamÄ±

Fenomen dizi Arka Sokaklarâ€™da Zafer Erginâ€™in hayat verdiÄŸi RÄ±za baba tÃ¼m ekibine babalÄ±k yaparken, Ã–zgÃ¼r Ozan, HÃ¼snÃ¼ karakteriyle eÄŸlenceli ve renkli bir baba portresi Ã§iziyor.

Åževket Ã‡oruhâ€™un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Mesut karakteri ise evlatlarÄ± sÃ¶z konusu olunca devleÅŸiyor. Ä°nci Taneleriâ€™nde YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n hayat verdiÄŸi Azem karakteri ise en duygusal baba olarak izleyicinin gÃ¶nlÃ¼nde taht kuruyor. Uzak Åžehirâ€™de yeÄŸenine babalÄ±k yapan Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba fedakarlÄ±klarÄ± ile seyirciyi derinden etkiliyor.ÂBabalar GÃ¼nÃ¼ vesilesiyle Kanal D dizilerindeki â€˜babaâ€™ karakterlerini derledik

Haberin DevamÄ±

ARKA SOKAKLARâ€™IN GÃœÃ‡LÃœ BABALARI

TÃ¼rk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Erginâ€™in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± RÄ±za baba, sadece ekibin deÄŸil, izleyicilerin de babasÄ± oluyor.

YÄ±llardÄ±r ekrana gelen dizide kÃ¼lt haline gelen karakterin gÃ¼cÃ¼ ve tavrÄ± seyirciyi de etkiliyor. Yine aynÄ± dizideki HÃ¼snÃ¼ Ã‡oban ile Mesut Komiser ise Ã§ocuklarÄ±yla tatlÄ± sert Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±yla izleyicinin severek takip ettiÄŸi karakterler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

YETÄ°MLERÄ°N YAKUP BABASI

EÅŸref RÃ¼ya, gÃ¼Ã§lÃ¼ karakterleri ve hikayesiyle de dikkat Ã§ekiyor. Dizide usta oyuncu Macit Koper yetimlerin Yakup babasÄ± olarak evlatlarÄ±na kol kanat geriyor.

Karakteriyle saygÄ± duyulan Yakup babanÄ±n bir dediÄŸi iki edilmiyor.

UZAK ÅžEHÄ°Râ€™Ä°N KUDRETLÄ° BABALARI

Kanal Dâ€™nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Åžehirâ€™de kardeÅŸlerine bile babalÄ±k yapan Cihan karakteri koca aÅŸiretin de babalÄ±k gÃ¶revini Ã¼stleniyor.

Haberin DevamÄ±

Abisinin vefatÄ±ndan sonra yeÄŸenine baba olan Cihan, Denizâ€™in onu kabullenmesi ve â€˜babaâ€™ demesiyle serÃ¼venine baÅŸlÄ±yor. Dizinin kÃ¶tÃ¼ karakterlerinden MÃ¼fit Kayacanâ€™Ä±n hayat verdiÄŸi Ecmel ise evlatlarÄ±nÄ±n nefretini kazansa da bildiÄŸinden asla ÅŸaÅŸmÄ±yor.

EN DUYGUSAL BABA AZEM

Sevilen dizi Ä°nci Taneleriâ€™nin babasÄ± Azem, duygusallÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. HayatÄ±nÄ± evlatlarÄ±ndan uzak zorluklarla geÃ§iren Azem, yÄ±llar sonra Ã§ocuklarÄ±na kavuÅŸup babalÄ±k duygusunu tadarak izleyiciyi derinden etkiliyor.

Haberin DevamÄ±

Dizide Reyyaz adlÄ± mafya babasÄ±nÄ± canlandÄ±ran Selim ErdoÄŸan rolÃ¼nÃ¼n hakkÄ±nÄ± veriyor ve kÄ±zÄ± iÃ§in elindeki gÃ¼Ã§leri kullanmaktan Ã§ekinmiyor.