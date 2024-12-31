Ekranda yılbaşı coşkusu

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Mutfakta eğlence

Kanal D’nin ilgiyle izlenen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”nın yılbaşı özel bölümüne Fatih Bulut konuk oluyor. Fantezi müziğin sevilen ismi, eğlenceli şarkılarıyla programa renk katacak.

Müzik şöleni

Kanal D, 2025’i sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”in yılbaşı özel bölümüyle karşılıyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sanat müziği eserleriyle fasıl ziyafeti yaşatacak, arabesk şarkılarla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek ve oyun havalarıyla coşturacak!

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Eğlenceli rekabet

İbrahim Selim, “Kelime Oyunu”nda ünlü isimleri ağırlıyor. Programda bu kez Pelin Karahan, Cem Gelinoğlu, Derya

Uluğ ve Pelin Akil yarışıyor.

Mikrofon oyuncularda

“O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola, Beyazıt Öztürk ve Hadise oturuyor. Sahneye çıkacak ünlüler arasında Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Sıla Türkoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi ve Giray Altınok da var.

Çocuklara destek

Kemal Uçar’ın sunduğu “Lingo Türkiye”de ünlüler yarışıyor. Yarışmacılar, programdan kazandıkları parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için bağışlıyor.

TV’de ilk kez

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın rol aldığı “Alice” müzikali ilk kez bu akşam televizyonda yayınlanacak.

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Ünlüler yarışıyor

Oktay Kaynarca’nın sunduğu bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”in yılbaşı özel bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor.