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Ekranda yılbaşı coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Yılbaşı Ekranı#Kanal D#Teve 2
Ekranda yılbaşı coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:23

2025’i evde karşılayacak olanlar ekran başına! Yılbaşına özel programlar yeni yıl coşkusunu katlayacak!

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Mutfakta eğlence

Kanal D’nin ilgiyle izlenen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”nın yılbaşı  özel bölümüne Fatih Bulut konuk oluyor. Fantezi müziğin sevilen ismi, eğlenceli şarkılarıyla programa renk katacak.

Ekranda yılbaşı coşkusu

Müzik şöleni

Kanal D, 2025’i sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”in yılbaşı özel bölümüyle karşılıyor.

Ekranda yılbaşı coşkusu

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sanat müziği eserleriyle fasıl ziyafeti yaşatacak, arabesk şarkılarla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek ve oyun havalarıyla coşturacak!

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Eğlenceli rekabet

 İbrahim Selim, “Kelime Oyunu”nda ünlü isimleri ağırlıyor. Programda bu kez Pelin Karahan, Cem Gelinoğlu, Derya
Uluğ ve Pelin Akil yarışıyor.

Ekranda yılbaşı coşkusu

Mikrofon oyuncularda

 “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola, Beyazıt Öztürk ve Hadise oturuyor. Sahneye çıkacak ünlüler arasında Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Sıla Türkoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi ve Giray Altınok da var.

Ekranda yılbaşı coşkusu

Çocuklara destek

 Kemal Uçar’ın sunduğu “Lingo Türkiye”de ünlüler yarışıyor. Yarışmacılar, programdan kazandıkları parayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar için bağışlıyor.

Ekranda yılbaşı coşkusu

TV’de ilk kez

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın rol aldığı “Alice” müzikali ilk kez bu akşam televizyonda yayınlanacak.

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Ekranda yılbaşı coşkusu

Ünlüler yarışıyor

Oktay Kaynarca’nın sunduğu bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”in yılbaşı özel bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor.

Ekranda yılbaşı coşkusu

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#Yılbaşı Ekranı#Kanal D#Teve 2

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