TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi

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37 yaşındaki Kara, internetteki GoFundMe adlı sitede hem annesi için maddi yardıma ihtiyaç olduğunu duyurdu hem de başlarına gelenleri anlattı.

Onun yazdığına göre Jeana Keough bir süre önce Kara ve ailesini ziyarete gittiğinde dilindeki ağrılı bir noktadan söz etti.

Hatta bunun dişinin sürtünmesinden kaynaklandığını düşünüp birkaç kez doktora gitti ve dişini törpületti.

Fakat doktor ona dilindeki yaranın ne kadar zamandır orada olduğunu sorunca o da "Yaklaşık bir yıldır" diye yanıt verdi.

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KORKULAN OLDU

Keough'un dilindeki yara için yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda TV yıldızına dil kanseri teşhisi konuldu. O zamandan beri iki kez ameliyat oldu. Birinde kanserli tümör alındı diğerinde ise lenf bezleri temizlendi.

İkinci ameliyatın ardından ise kanserin yayıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Jeana Keough için kemoterapi ve radyoterapi de dahil zorlu bir tedavi süreci başladı.

Kızı Kara ise annesinin bütün bu tedaviler sonucunda epey yıprandığını belirtip, çalışamadığı için tedavi masraflarına destek gerektiğini, bu yüzden kampanya başlattığını açıkladı.

Kara, kendisinin küçük çocuklarıyla birlikte annesinden uzakta yaşadığını belirterek yine de annesine destek için hem kendisinin hem kardeşlerinin ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Kızının belirttiğine göre bu kampanyada toplanan yardımlar, annesi Jeana Keough'un hem tedavi hem de yaşam masraflarının giderilmesinde kullanılacak. Onun belirttiğine göre 22 bin dolarlık bir destek hedefleniyor.

Şu ana kadar ise bu paranın 4 bin 700 doları toplanmış durumda.

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