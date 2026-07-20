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TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi

Güncelleme Tarihi:

#Jeana Keough#Kansere Yakalanan Ünlüler#Dil Kanseri Ameliyatı
TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 16:55

TV ekranlarında kamera karşısına geçtiği Real Housewives of Orange County adlı reality şovla adını duyuran Jeana Keuogh'a dil kanseri teşhisi konuldu... Haberi duyuran kişi de 70 yaşındaki Keough'un kızı Kara oldu.

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37 yaşındaki Kara, internetteki GoFundMe adlı sitede hem annesi için maddi yardıma ihtiyaç olduğunu duyurdu hem de başlarına gelenleri anlattı.

Onun yazdığına göre Jeana Keough bir süre önce Kara ve ailesini ziyarete gittiğinde dilindeki ağrılı bir noktadan söz etti.

TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi
Hatta bunun dişinin sürtünmesinden kaynaklandığını düşünüp birkaç kez doktora gitti ve dişini törpületti.

Fakat doktor ona dilindeki yaranın ne kadar zamandır orada olduğunu sorunca o da "Yaklaşık bir yıldır" diye yanıt verdi.

TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi

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KORKULAN OLDU
Keough'un dilindeki yara için yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda TV yıldızına dil kanseri teşhisi konuldu. O zamandan beri iki kez ameliyat oldu. Birinde kanserli tümör alındı diğerinde ise lenf bezleri temizlendi.

İkinci ameliyatın ardından ise kanserin yayıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Jeana Keough için kemoterapi ve radyoterapi de dahil zorlu bir tedavi süreci başladı.

Kızı Kara ise annesinin bütün bu tedaviler sonucunda epey yıprandığını belirtip, çalışamadığı için tedavi masraflarına destek gerektiğini, bu yüzden kampanya başlattığını açıkladı.

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TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi
KIZI YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI
Kara, kendisinin küçük çocuklarıyla birlikte annesinden uzakta yaşadığını belirterek yine de annesine destek için hem kendisinin hem kardeşlerinin ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Kızının belirttiğine göre bu kampanyada toplanan yardımlar, annesi Jeana Keough'un hem tedavi hem de yaşam masraflarının giderilmesinde kullanılacak. Onun belirttiğine göre 22 bin dolarlık bir destek hedefleniyor.

Şu ana kadar ise bu paranın 4 bin 700 doları toplanmış durumda.

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TV yıldızı dişinde sorun var sandı, kanser olduğunu öğrendi
Bu arada Jeana Keough için açılan bu yardım kampanyası tartışma da yarattı. Birçok kişi 70 yaşındaki Keough'un bütün bu masrafları karşılayacak parası olup olmadığını hatta bir sağlık sigortası bulunup bulunmadığını da sorguladı. 

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#Jeana Keough#Kansere Yakalanan Ünlüler#Dil Kanseri Ameliyatı

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