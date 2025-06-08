Ekrana 'Uzak Şehir' darbesi

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Özeti bile izlenme rekoru kıran yapım, tüm hedef kitlelerde liderliğini sürdürerek sezonu kapattı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir, hem Mardin'in enfes atmosferi hem de başrollerin uyumuyla ilk bölümünden itibaren seyirciyi kendine çekmeyi başardı. Müzikleriyle hafızalara kazınan diziye Minik Serçe’nin ruhu dokundu. Sezen Aksu’nun Uzak Şehir için yazdığı ağıt büyük ilgi gördü. Uzak Şehir, sadece reytingleri değil, Mardin’i de hareketlendirdi. Dizinin hayranları Mardin’e Albora Konağı’na akın etti. Dizinin görsel zenginliği, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizideki karakterler stilleriyle ilham oldu.

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SEZEN AKSU’NUN YAKTIĞI AĞIT ALKIŞA DÖNÜŞTÜ

Türk müziğinin kraliçesi Sezen Aksu’nun Uzak Şehir için yazdığı ağıt büyük ilgi gördü. Sezen Aksu’nun “De Mardin” şarkı sözleri de gündem oldu. Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı.

UZAK ŞEHİR’DE HALUK BİLGİNER VE AŞKIN NUR YENGİ SÜRPRİZİ

Dizinin ‘De Mardin’ şarkısının ardındaki sürpriz isim ortaya çıktı. Bu büyüleyici sesin ardındaki isim, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer Yengi… ‘De Mardin’, dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişiyi etkisi altına almış ve dillere dolanmıştı. ‘Çiçeğin şarkısı’ anlamına gelen Fiore Canto takma ismiyle çıkış yapan Nazlı Bilginer Yengi; sosyal medya platformlarında ‘De Mardin’ yorumuyla yüzbinlerce beğeni aldı.

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DİZİNİN HAYRANLARI MARDİN’E AKIN ETTİ

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sadece reytingleri değil, farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı Mardin’i de hareketlendirdi. Dizinin hayranları Mardin’e akın etti. Yurdun dört bir yanından dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Midyat’taki Narlı Köyü’ne gelen izleyiciler, Albora Konağı başta olmak üzere çekim mekanlarını gezerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

KIYAFETLERİ VE TAKILARIYLA OLAY OLDU!

Dizinin yıldızı Gonca Cilasun, Sadakat Albora karakteriyle adeta stilin tanımını yeniden yazıyor. Cilasun’un dizide taktığı, Mardin’in zarif gümüş tel işleme sanatı olan telkâriler ve renkli ipek eşarplar, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterinin ve Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş’ın kullandığı Mardin’e özgü takıları ve kıyafetleri mağazalarda araştırıldı.

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SPOR PROGRAMLARINDA ‘UZAK ŞEHİR’ KONUŞULDU!

Sinan Engin'in yorumcu olarak bulunduğu Derin Futbol izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Uzak Şehir dizisini yayın sırasında telefonundan izleyen Engin, Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'u öve öve bitiremedi. Program sırasında fragmanları seyreden ve yorumlar yapan Engin’in Uzak Şehir hayranlığı, sosyal medyada çok konuşuldu.

REYTİNGLERİYLE KASIP KAVURDU!

Reyting rekorlarıyla sezonu kapatan Uzak Şehir, totalde ve 20+ABC1’de Eylül 2024-Haziran 2025 tarihleri arasında sezonun en çok izlenen dizisi oldu. Aralık ayından itibaren tüm hedef kitlelerde pazartesi akşamının birincisi olan yapım, her hafta kendi rekorunu kırdı. 7 Nisan’da yayınlanan 20. Bölümüyle 20+ABC1’de 17.12 reyting alarak hedef kitlede son 5 yılın reyting rekorunu kırdı.

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14 Nisan’da yayınlanan 21.bölümüyle, 20+abc1 rekorundan sonra bu kez de total hedef kitlede 18.07 reyting alarak, son beş yılın reyting rekorunu kırdı. Son 4 yıldan bu yana özet performansları arasında total hedef kitlede birinci olan dizi, rakiplerine 'uzak' ara fark attı.

AŞIKLARIN İLK ÖPÜCÜĞÜ

Sezon finaline, dizinin hayranlarının tam 28 bölümdür beklediği itiraf ile Cihan ve Alya’nın öpüşmesi damga vurdu. Cihan’ın havalimanında Alya’ya aşkını ilan ettiği sahneler çok konuşuldu. Nefeslerin tutulduğu ve romantizm rüzgarlarının estiği anlarda Cihan’ın “Gitme, seni seviyorum” diyerek Alya’yı öpmesiyle izleyici rahat bir nefes aldı.

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