Ekonomik kriz, peri masalının sonunu getirdi... Borç batağına düştüler... Boşanmaya bile para yok!

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Aslına bakılırsa yıllardır evliliklerinde sorunlar olduğuna dair söylentiler vardı. Ama bunlar hiçbir zaman şimdiki kadar dallanıp budaklanmamıştı.

Üstelik yeni iddialara göre bu kez işin içine ciddi bir ekonomik kriz de girdi.

Elbette Harry gibi İngiliz kraliyet ailesinde doğan birinin kendine ait hatırı sayılır bir serveti, annesi Diana'dan gelen mirası var.

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Meghan Markle da yıllarca çalışıp kocasıyla aynı düzeyde olmasa da bir birikim yaptı.

Özetle sıradan insanların yaşadığı maddi sıkıntılara benzemiyor onlarınki. Ama öylesine lüks bir hayat yaşadıkları düşünülürse işleri gerçekten de zor. 'Büyük başın derdi büyük olur' deyimindeki gibi!

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PARA KAYNAKLARI KISITLANDI... HAZIRA DA DAĞ DAYANMAZ

Yakın çevrelerinden gelen iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry, kendilerine gelir getiren maddi kaynaklarını kaybetti.

En önemlisi bir dijital platform ile yaptıkları 100 milyon dolarlık anlaşma uçup gitti.

Söz konusu kanal, Meghan Markle'ın hazırlayıp sunduğu yaşam tarzı ve ev idaresi programını bitirdi. Yani programın yeni bölümleri çekilmeyecek.

Harry'nin zaten sürekli gelir getiren bir işi yok. Sadece ailesinden kalan ve annesi Diana'dan gelen mirasla yetinmek zorunda.

Ama elbette hazıra dağ dayanmaz!

EVLİLİK DE MADDİ KRİZDEN ETKİLENİYOR

Durum böyle olunca Meghan Markle da kendi kurduğu As Ever markasına ağırlık vermeye başladı. Doğrusu orada da işler çok iyi gitmiyor.

Sussex çiftine yakın kaynakların anlattığına göre 44 yaşındaki Meghan Markle ile 41 yaşındaki Prens Harry'nin evliliği de bütün bu maddi çalkantılardan etkileniyor.

Bir kaynak "Paranın şu anda onlar için büyük bir sorun olduğu sır değil. Gerçekten çok büyük borçları var" diye özetledi durumu.

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BOŞANMA MASRAFLARINI ÖDEYECEK DURUMLARI BİLE YOK

Onun anlattığına göre evlilikleri hakkında çıkan söylentiler de çifti çok rahatsız ediyor.

Yine aynı kaynağa bakılırsa ikisi de aralarında harika bir ilişki olduğunu söylüyor. Hatta hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorlar. Ama gerçek hiç öyle değil.

Zaten kimse de onların çizdiği aşk, mutluluk ve sorunsuz evlilik tablosuna inanmıyor.

Diğer yandan bu kadar borca batmışken boşanmaya kalkışmak da iflas etmelerine yol açar. Hukuki masraflar bile şu anda boşlarını aşacak düzeyde.

BİR DE KREDİ BORCU VAR

Bir yandan mali kaynakları, gelirleri kısıtlanırken diğer yandan Meghan ile Harry'nin bir de ev borcu var.

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Sussex çifti 2020'de kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşındıktan bir süre sonra California'nın lüks Montecito bölgesinde bir malikane satın aldı.

Çocukları Archie ve Lilibet ile yaşadıkları bu malikane için 5 milyon dolar ödediler. Geri kalan 14.5 milyon dolarlık kısmın ödemesi ise sürüyor.

Belki daha normal yaşasalar borçlarını da ödeyip gül gibi geçinirler. Ama hem lüks hayat hem de güvenliklerini sağlamak için yaptıkları harcamalar onları iyice zorluyor.

Uzmanlara göre Meghan ile Harry, bu hayatı sürdürmek için her ay bu yüksek ödemeleri karşılamak zorunda.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ SORUN DA VAR: Diğer yandan Harry ile Meghan arasında çocuklarından kaynaklanan bir sorun da var. Meghan Markle’ın çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet’i sosyal medya paylaşımlarında kullanıyor. Harry ise bu durumdan rahatsız. Ama Meghan için bu markası adına yaptığı anlaşmaların bir parçası. Yani yüzlerini göstermese de çocuklarını bu şekilde kullanmak zorunda.

Öyle ya da böyle Meghan ile Harry bütün bu söylentilerin gölgesinde geçen ay evliliklerinde sekiz yılı bitirdi. Yine de ciddi sorunlar yaşadıkları tartışılmaz bir gerçek. Geleceğin onlara ne getireceğini, bütün bu maddi sorunların üstesinden nasıl geleceklerini ise zaman gösterecek.