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Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

#Erkan Şamcı#Erkan Şamcı Kimdir#Erkan Şamcı Öldü Mü
Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında vefat etti. Vefat haberi Erkan Şamcı'nın resmi Instagram hesabı üzerinden verildi. Acı haberi Şamcı’nın eşi duyurdu.

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Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleri ile tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı'dan acı haber geldi. Bir süredir Covid-19 ile mücadele eden Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti. Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu. 

Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Erkan Şamcı kimdir?

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

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