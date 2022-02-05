Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleri ile tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı'dan acı haber geldi. Bir süredir Covid-19 ile mücadele eden Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti. Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.

Erkan Şamcı kimdir?

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.