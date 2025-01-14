×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ekmek teknesini kim yaktı?

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:52

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) paylaştığı dizinin son bölümünde Zuhal’in zorluklarla mücadele ederek edindiği ekmek bayisi ateşe verilmiş, alevler içindeki ekmek teknesinin yanmasını gözyaşları içinde izlemişti. Yeni tanıtımda Zuhal’in küle dönen ekmek büfesinin önünde mahalleliye isyanı yürekleri dağladı. Zuhal’in içindeki ateşe kadın dayanışması su serpti.

Haberin Devamı

“YIKILMAYA HİÇ NİYETİM YOK!”

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini senaryolaştırdığı, BKM İmzalı Annem Ankara’da Zuhal’in ekmek büfesinin yanmasıyla dünyası başına yıkıldı.

Ekmek teknesini kim yaktı

Yeni tanıtımda ekmek teknesini küle çeviren ve duvarlara “Defolun” yazısını yazanlara haykıran Zuhal, “Üç tane çocuğumla sığamadık mahallenize, sığdıramadınız bizi. Hiç mi vicdanınız yok sizin! Siz kim oluyorsunuz da üzüyorsunuz benim çocuklarımı? ‘Dul kadın, kızcağız, kadıncağız’ öyle diyorsunuz di mi? Ben tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım, üç çocuğuna namusuyla evine ekmek götüren bir anneyim ve yıkılmaya da hiç niyetim yok” diyerek isyan etti.

Haberin Devamı

Ekmek teknesini kim yaktı

KADIN DAYANIŞMASI

Tanıtımın en can alıcı anlarında Fazıl Say’ın ‘İnsan İnsan’ adlı eseri yankılanırken Zuhal’in etrafı tencere ve tavalara vuran ona destek olan kadınlarla doldu. Zuhal’in içindeki ateşe kadın dayanışması su serpti. Zuhal bundan sonra ne yapacak? Zuhal’in ekmek teknesini kim yaktı? Tüm bu soruların yanıtları Annem Ankara’nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Ekmek teknesini kim yaktı

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Bergüzar Korel#Mehmet Günsür

BAKMADAN GEÇME!