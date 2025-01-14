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“YIKILMAYA HİÇ NİYETİM YOK!”

Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesini senaryolaştırdığı, BKM İmzalı Annem Ankara’da Zuhal’in ekmek büfesinin yanmasıyla dünyası başına yıkıldı.

Yeni tanıtımda ekmek teknesini küle çeviren ve duvarlara “Defolun” yazısını yazanlara haykıran Zuhal, “Üç tane çocuğumla sığamadık mahallenize, sığdıramadınız bizi. Hiç mi vicdanınız yok sizin! Siz kim oluyorsunuz da üzüyorsunuz benim çocuklarımı? ‘Dul kadın, kızcağız, kadıncağız’ öyle diyorsunuz di mi? Ben tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım, üç çocuğuna namusuyla evine ekmek götüren bir anneyim ve yıkılmaya da hiç niyetim yok” diyerek isyan etti.

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KADIN DAYANIŞMASI

Tanıtımın en can alıcı anlarında Fazıl Say’ın ‘İnsan İnsan’ adlı eseri yankılanırken Zuhal’in etrafı tencere ve tavalara vuran ona destek olan kadınlarla doldu. Zuhal’in içindeki ateşe kadın dayanışması su serpti. Zuhal bundan sonra ne yapacak? Zuhal’in ekmek teknesini kim yaktı? Tüm bu soruların yanıtları Annem Ankara’nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.