Ekip Piyasa'ya çıktı

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Başrolü İlayda Alişan ve Alp Navruz’un paylaşacağı dizide Vural Şahanoğlu da rol alacak. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizi, son dönemin en merak edilen projeleri arasında.