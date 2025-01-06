Ekip Piyasa'ya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:16
Kanal D’nin yeni dizisi “Piyasa”nın ekibi okuma provasında bir araya geldi.
Başrolü İlayda Alişan ve Alp Navruz’un paylaşacağı dizide Vural Şahanoğlu da rol alacak. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizi, son dönemin en merak edilen projeleri arasında.
Üzerinde aylardır titizlikle çalışılan Pastel Film
imzalı “Piyasa
”nın çekimlerine çok yakında başlanacak. Dizi, “Siyah ve beyazın griye dönüşme öyküsü” sloganıyla Kanal D
’de izleyiciyle buluşacak.