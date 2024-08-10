Ekip mesaiye hazır, siz izlemeye hazır mısınız?

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Üst düzey sekiz yönetici, dolandırıcılık suçlarıyla yargılanmaktadır. Bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini daha önce hiç görmedikleri bir ofiste bulurlar. Kendini Patron olarak tanıtan gizemli bir adam, onları hayatlarında daha önce karşılaşmadıkları gerçeklerle yüzleştirecektir. Bu gerilim dolu günlerde hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak yöneticilerin işi hiç de kolay değildir. Neredeler? Şimdi ne olacak? Gizemli Patron kim? Kimler yalancı, kimler masum? Kimler suçlu, kimler suçsuz? Akıl sınırlarını zorlayan sorular, birbirinden ilginç sürprizlerin habercisi olacaktır.