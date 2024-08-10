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Ekip mesaiye hazır, siz izlemeye hazır mısınız?

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#Eksik Sayfalar#D-Smart Moviesmart#Hüseyin Avni Danyal
Ekip mesaiye hazır, siz izlemeye hazır mısınız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 11:06

Dolandırıcılıkla suçlanan üst düzey sekiz yöneticinin başından geçen gizemli bir olayı konu edinen ‘’Eksik Sayfalar’’ filmi, 11 Ağustos Pazar 21.40’ta D-Smart Moviesmart Türk’te izleyiciyle buluşuyor. Ozan Çobanoğlu’nun hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaristliğini yaptığı filmin diğer senaristleri ise Saygın Ersin ve Berkay Berkmen. Başrolleri ise Hüseyin Avni Danyal, Tuvana Türkay, Tolga Güleç gibi başarılı oyuncular üstleniyor.

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Üst düzey sekiz yönetici, dolandırıcılık suçlarıyla yargılanmaktadır. Bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini daha önce hiç görmedikleri bir ofiste bulurlar. Kendini Patron olarak tanıtan gizemli bir adam, onları hayatlarında daha önce karşılaşmadıkları gerçeklerle yüzleştirecektir. Bu gerilim dolu günlerde hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak yöneticilerin işi hiç de kolay değildir. Neredeler? Şimdi ne olacak? Gizemli Patron kim? Kimler yalancı, kimler masum? Kimler suçlu, kimler suçsuz? Akıl sınırlarını zorlayan sorular, birbirinden ilginç sürprizlerin habercisi olacaktır.

Ekip mesaiye hazır, siz izlemeye hazır mısınız

 

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#Eksik Sayfalar#D-Smart Moviesmart#Hüseyin Avni Danyal

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