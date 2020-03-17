Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:00,
Ekin Türkmen'in yeni dizisi
Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı ‘Ramo’nun kadrosuna Ekin Türkmen dahil oldu.
Türkmen dizide ‘Meryem’ isminde bir şarkıcıyı canlandıracak.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, kadrosunda Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı dizi Ramo’nun 10.bölümünde kadroya oyuncu Ekin Türkmen dahil oluyor.
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