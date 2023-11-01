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Ekim ayının en çok izlenen haber kanalı yine CNN TÜRK oldu

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#CNN TÜRK#Ekim#CNN TÜRK Haber Kanalı
Ekim ayının en çok izlenen haber kanalı yine CNN TÜRK oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 09:42

CNN TÜRK, ekim ayında da izleyicinin tercihi oldu.

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“ilk bilen siz olun” sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri ve doğru tespitleri izleyiciye aktaran CNN TÜRK ekim ayında da en çok izlenen haber kanalı oldu.

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depreminde, Karabağ’da, Suriye’de, Fas’ta Libya’da, İsrail-Filistin çatışmasında, haberin olduğu her yerde yaptığı canlı yayınlar ve son dakika gelişmeleri ile adından söz ettiren CNN TÜRK, yaz döneminde haber kanalları arasında AB ve ABC1 gruplarında gösterdiği yüksek izlenme oranları ile zirvede yer almıştı.

Ekim ayının en çok izlenen haber kanalı yine CNN TÜRK oldu

“Haber masada değil, sahada yapılır” anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, ekim ayında AB, ABC1 ve total kategorilerinde prime time da en çok izlenen haber kanalı oldu. AB ve ABC1 kategorisinde de tüm gün ve prime time da rakiplerini geride bıraktı.

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#CNN TÜRK#Ekim#CNN TÜRK Haber Kanalı

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