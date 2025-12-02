×
Eğlenceli çekim... Süper kahraman oldular!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 08:24

Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan, “Bugün Güzel” filmi için süper kahraman kostümleriyle kamera karşısına geçti.

EĞLENCELİ ÇEKİM

Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan, “Bugün Güzel” filminin bir sahnesi için süper kahraman kostümleriyle kamera karşısına geçti.

Giysileri, pelerinleri ve zırhlarıyla çizgi romandan fırlamış gibi görünen oyuncular, eğlenceli sahnelere imza attı.

Eğlenceli çekim... Süper kahraman oldular

12 ARALIK’TA VİZYONDA

Hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait “Bugün Güzel” 12 Aralık’ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu film, sağlıklı yaşam sırları verirken kanser olduğunu öğrenen bir adam ile tedavi sürecinde tanıştığı hemşirenin hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Eğlenceli çekim... Süper kahraman oldular

 

