'Eğer zor geçinen bir ailede büyümeseydim bugünkü ben olamazdım' Şimdi kasasındaki milyonlar onun oyuncağı oldu!

Bu sözleri hangi ünlünün söylediğini öğrendiğinizde eğer onun geçmişini tam bilmiyorsanız büyük olasılıkla sizin için büyük bir şaşkınlık olacak...

Çünkü bu sözleri sarf eden ve gerçekten de ünleninceye kadar ekonomik olarak gayet kısıtlı koşullarda yaşayan bu ünlü, bugün kelimenin tam anlamıyla milyonlarla oynuyor.

Her ne kadar son bir buçuk yılda özel hayatı da kariyeri de bir sarsıntı geçirmiş olsa da yine de dudak uçuklatan bir servetin sahibi...

Üstelik ilerleyen yaşına rağmen hala çok sıkı çalışıyor ve gayet güzel para kazanıyor.

YILLAR GEÇİYOR... O ÇALIŞIP KAZANMAKTAN HİÇ VAZGEÇMİYOR

Hemen söyleyelim bu ünlünün kim olduğunu... Jennifer Lopez!

Çıktığı dünya turnesi kapsamında geçen ay Antalya'da bu ay da İstanbul'da Türk hayranlarıyla buluşan 55 yaşındaki Jennifer Lopez, son dönemde Ben Affleck ile boşanması ile gündeme geldi.

Çok uzak bir zamanda değil daha geçen yaz albümlerinin eskisi gibi iyi satmadığı, konserlerinin beklenildiği gibi dolu olmadığı, kariyerinde bir duraklama dönemine girdiği konuşuldu.

Ama Jennifer Lopez, öyle kolay pes edecek, en ufak bir sarsıntıda yıkılacak bir isim değil. Yıllarca emek vererek geldiği bu noktadan kopup aşağılara yuvarlanması hiç kolay değil.





400 MİLYON DOLARLIK BİR SERVETİ VAR

Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Lopez'in şu andaki serveti tam 400 milyon dolar. Yılın sonuna kadar da bunun 50 milyon daha artması bekleniyor.

Peki iki çocuk annesi Lopez bu serveti nasıl elde etti dersiniz? Gelin onun dudak uçuklatan servetini nasıl edindiğine kısaca bir bakalım.

Bu servetin kaynağı Jennifer Lopez'in hiç durmadan çalışması elbette. Üstelik tek bir iş yapmıyor...

Bir yandan ülke ülke, şehir şehir gezip konserler veriyor. TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alıyor... Bazen ünlü firmaların tanıtım yüzü oluyor.

Daha da ötesinde kimi zaman sosyal medya paylaşımlarından da hatırı sayılır miktarda para kazanıyor.

Kendi adını taşıyan bir parfüm markası da var yıldızın.

EKONOMİK OLARAK KISITLI KOŞULLARDA BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez, çok da zengin olmayan bir ailenin kızı olarak BRonx'ta dünyaya geldi... Genellikle orta gelir grubundan ailelerin yaşadığı tarzda bir evde büyüdü...

Tabii ki o ev, bugün sahip olduğu birden fazla malikanesinden çok farklı koşullara sahipti... Hatta Lopez, yatak odasını kız kardeşiyle paylaşmak zorundaydı.

Ama kendisine sorarsanız Lopez, bu koşullarda büyümeseydi eğer bugün bulunduğu konuma gelmesi de pek mümkün olmayacaktı.

Bu konuda kendisiyle ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaştığı sosyal medya platformunda bir yazı bile kaleme almıştı Lopez.

Orada da çok varlıklı olmayan bir ortamda büyümesinin kendisine çok şey kattığını gizlemedi.

Lopez kendine ait sosyal medya bülteninde "Orada büyümek gerçekten beni şekillendirdi. Çünkü hiçbir şeyin fazlasına sahip değildik. Fakat kısıtlı koşullarda büyümek benim bugünlere ulaşmamı sağlayan bir itici güç oldu" demişti.

Bu arada Lopez'in 24 Temmuz 1969'da Bronx'ta Porto Riko göçmeni bir çiftin kızı olarak dünyaya geldiğini de hatırlatalım.





KAŞINDIRAN BATTANİYEYİ HİÇ UNUTMADI

Bundan birkaç yıl önce Lopez yine kendine ait sosyal medya platformunda büyürken hayatta sahip olduğu en değerli eşyanın kendisini kaşındıran bir battaniye olduğunu anlatmıştı.

"Ben büyürken sahip olduğum en rahatlatıcı şeylerden biri beni kaşındıran bir battaniyeydi. Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bu benim altı yaşımdan genç bir kız oluncaya kadar sahip olduğum tek battaniyeydi." Yıldız, bu battaniyenin kırmızı, turuncu ve beyaz renklerden oluştuğunu da belirtti.

Lopez bu konuda şu satırları ekledi: "Bazen Ben ve çocuklar bu tenimi kaşındıran yün ürünlere olan sevgimle dalga geçer. Ama bu his bana çocukluğumu hatırlatıyor." Bu arada Lopez, birçok kişinin, sanki bulutların üzerinde yatıyormuş hissi yaratan battaniyeleri sevdiğinin farkında olduğunu yazdı.

ÇOK DA ELİ SIKI DEĞİL

Jennifer Lopez, yakınlarının anlattığına bakılırsa sahip olduğu serveti harcarken de öyle çok eli sıkı davranmıyor... Har vurup harman savurduğunu söyleyemeyiz ama yine de kaliteli ve marka ürünler kullanıyor.

Sadece özel gecelerde değil bazen alışverişe giderken bile üzerindeki giysileri, kullandığı çantalar, ayakkabıları ve aksesuarları da pahalı parçalar.

Ama görünüşe göre Lopez en büyük yatırımı da gayrimenkule yapıyor. Bir lüks malikane satın alıyor. Sonra onu satıp hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor.

İLK MALİKANESİNİ 2000 YILINDA ALDI

1999 yılında piyasaya çıkan If You Had My Love'ın başarısından sonra kazandığıyla 2000 yılında ilk hatırı sayılır malikanesini satın aldı Lopez.

Yıldız, 4.3 milyon dolar vererek Los Angeles'ta yedi yatak odalı bir mülk aldı. Dört yıl sonra burayı 10 milyona satıp gayet iyi bir kar elde etti.

2002 yılında ise Miami'de 9.5 milyona başka bir malikane satın aldı. Akdeniz tarzı inşa edilen bu mülkü de 2009'da bu kez 13.9 milyona sattı. Yani bir kez daha emlak satarak para kazandı.

2010 yılına gelindiğinde Lopez, bu kez California'da 8.2 milyon dolara bir malikane satın aldı. 17 bin metrekarelik bir alanı olan malikaneyi beş yıl sonra satışa çıkardı. İki yıl sonra 10 milyon dolara elden çıkardı.





BÜTÜN MÜLKLERİNİ SATMIYOR

Elbette Lopez aldığı bütün evleri satmadı. Bunlardan biri de 2013'te 10 milyon dolar ödediği Hamptons'taki evi. Sekiz odalı malikane hala Lopez'in emlak portföyünde ye alıyor.

Bu arada Lopez 2014 yılında New York Manhattan'da dubleks bir çatı katı daire aldı. Bunun için ödediği para ise 20 milyon dolar.

Sonra 2017'de satışa çıkarmaya karar verdi. Ama bunun için epey bekledi. Lüks daire 2023'te 25 milyon dolara satıldı.

2016'da Lopez, bu kez Bel Air'de 28 milyon dolara göstrişli bir malikane aldı. 2023 yılında burayı da tam 34 milyon dolara elden çıkardı.

2018 yılında nişanlı olduğu Alex Rodriguez ile birlikte New York'ta 15 milyon dolara bir apartman dairesi aldılar. Ama orada uzun süre yaşamadıkları için satışa çıkarıp 2019'da 17.5 milyona sattılar.





BU MALİKANE UĞURLU GELMEDİ

2023 yılında ise yeniden kavuştuğu büyük aşkı Ben Affleck ile Beverly Hills'te 61 milyon dolara bir malikane satın aldılar. Amaçları burada birlikte yaşlanmaktı. Ama evlilikleri yürümedi.

Bu malikaneyi satışa çıkardılar. Ama henüz bir alıcı bulunamadı. Bu malikane Lopez ile Affleck arasındaki tek bağlantı olarak hala varlığını sürdürüyor ve yeni sahibini bekliyor.

Lopez ile boşandığı dördüncü kocası Ben Affleck birlikte aldıkları malikaneye bir türlü alıcı bulamadı.

Jennifer Lopez bu yıl ise California Hidden Hills'te 17.5 milyon dolara yine bir malikane satın aldı.





Yıldız, dördüncü kocası Ben Affleck'ten de boşandı.. Şimdi bir önceki eski kocası Marc Anthony'den olan 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile kendine yeni bir hayat kurdu.