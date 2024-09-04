Ege Kökenli, hanımağa olmaya geliyor...

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GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kanal D’de yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı; senaryosu, mekanları, güçlü rejisi ve oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor. Mahsun Kırmızıgül imzalı dizide ailenin reisi rolündeki Hâkim Alaca’nın (Halil Ergün) genç ve güzel eşini başarılı oyuncu Ege Kökenli canlandıracak.

AKILLI VE GÜÇLÜ

Enerjisi, yeteneği ve güzelliğiyle televizyon dünyasının aranan isimleri arasında yer alan Kökenli, Hanzade karakterini, “Kendinden çok emin, ne istediğini çok iyi bilen, akıllı ve güçlü bir kadın. Hükümet gibi kadın.” olarak nitelendirdi.



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Kökenli, duayen sanatçı Halil Ergün ile oynamanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyerek “Senelerin tecrübesi, ustamız Halil abi ile olmak beni çok mutlu ediyor. Kendisi de pamuk gibi bir insan” dedi.

BÜYÜSÜ İZLEYİCİYE GEÇECEK

Kapadokya’nın eşsiz doğası olan büyülü bir bölge olduğunu ve bu büyünün izleyiciye geçeceğini kaydeden Kökenli, dizinin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül ile ilgili de “Mahsun Hoca ile çalışması çok keyifli. Çok güzel gözü ve sinematografisi var. O yüzden başarılı bir iş olacağına inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

HER KARAKTER MERAK UYANDIRACAK

Kökenli, Güzel Aşklar Diyarı’nın son zamanlarda okuduğu en iyi senaryo olduğunu vurgulayarak “Bu hikâye nereye gidecek diye heyecanlandığım bir proje oldu. Bir de hikâye çok girift. Her karakter seyircide merak uyandıracak. Ben seyirci gözüyle baktığımda bunu hissettim.” diye konuştu.

ÇEKİMLER KAPADOKYA’DA

Çekimleri Kapadokya’da süren Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Ege Kökenli’nin yanı sıra Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

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Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.