Efsane yönetmene büyük şok… Merakla beklenen filmin fragmanı yayından kaldırıldı: Berbat ettik!

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Coppola, son filmi Megalopolis için hayatımın projesi demiş, neredeyse 40 yıl çekmeye uğraştığı bu film için servetini tükettiğini açıklamıştı.

Galasını Cannes Film Festivali’nde yapan ve eylül ayında vizyona girmesi beklenen Megalopolis’in yeni fragmanı, gerçek eleştirmenlerin imzasıyla yönetmenin eski filmlerine dair uydurma alıntılar içerdiği için, yapım şirketi Lionsgate tarafından geri çekildi.

Filmin ABD’deki dağıtımından sorumlu şirket, eleştirmenlerden “bu affedilemez hata” nedeniyle özür diledi.

Yapım şirketi Lionsgate, bir gün önce yayınlanan ve büyük ses getiren fragmanı 24 saat içinde kaldırarak bir açıklama yaptı ve “Bu işi berbat ettik” dedi.

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Coppola’nın 120 milyon dolar yatırdığı filmi Megalopolis, Cannes film festivalinde eleştirmenlerden karışık eleştiriler almıştı.

Yeni fragmanın amacı, eleştirmenlerin her zaman haklı çıkmadığını yazarların Coppola’nın filmlerine dair geriye dönük ifadelerini vererek göstermekti.

Fragmanda filmin oyuncularından Laurence Fishburne’ın, “Deha bazen yanlış anlaşılır” dediği duyuluyordu.

Ancak bu olumsuz eleştirilerin uydurma olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Hatta aslında olumlu eleştiriler kaleme alan yazarların güya filmleri kötülediği alıntıların kullanıldığı fark edildi.

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Fragman yayınlandığı gün 1,3 milyondan fazla izlendi.

Merakla beklenen filmde başrollerde Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza ve Laurence Fishburne yer alıyor.

Film, 27 Eylül’de ABD’de gösterime girecek.

Yapım, mayıs ayında başka bir tartışmayla daha gündeme gelmişti.

Variety dergisi, Coppola’nın geçen yıl Megalopolis setinde bir gece kulübü sahnesi sırasında kadın figüranları öpmeye çalıştığını gösteren görüntüler elde etmişti.

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Kaynaklar Guardian gazetesine ünlü yönetmenin filmdeki kadın çalışanlara uygunsuz davrandığını söyledi.

Coppola ise bu iddiaları reddederek, haziran ayında New York Times gazetesine verdiği demeçte, "İnsanlara dokunmayı sevmem. Çok utangacım." diyerek iddiaları yalanlamıştı.