Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti: Ne zaman gökkuşağı görseniz bilin ki o bize gülümsüyor!

Country müziğin efsane isimlerinden biri olarak bilinen Kristofferson, 1976 tarihli A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminde de döneminin ünlü oyuncusu Barbra Streisand ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Ünlü şarkıcının ölümünü ailesi açıkladı. Kristofferson'un "barışçı, devrimci, aktör, süperstar ve aile babası" olduğu vurgulanan açıklamada yıldızın geçtiğimiz cumartesi günü Hawai'deki evinde huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

Kristofferson'un ailesinin açıklamasında "Bunca yıl onu sevdiğiniz için teşekkürler... Ne zaman gökkuşağını görseniz bilin ki o yukarıdan hepimize gülümsüyor" satırları yer aldı.

22 Haziran 1936'da ABD; Teksas'ta dünyaya gelen Kris Kristfferson, kısa sürece country müzik alanında ün kazandı.

Ailesinin yaptığı açıklamada Kristofferson'ın evinde hayata veda ettiği belirtildi.





İNGİLTERE'DE OKUDU SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

1960'da İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ni bitiren Kris Kristofferson, bunun hemen ardından ABD'ye dönüp orduya katıldı. Aslında orduya edebiyat eğitmeni olarak katılmıştı. Ama oradaki görevi uzun sürmedi.

Ülkesine döndükten beş yıl sonra country müziğin kalbi olarak bilinen Nashville'i ziyaret etti. İşte bu durum da onun hayatının dönüm noktası oldu. Ordudaki görevinden istifa etti ve müzik dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.

Çok geçmeden 1972 yılında Help Me Make It Through the Night adlı şarkısı ona üç tane Grammy ödülü getirdi.

UNUTULMAZ FİLMDE ROL ALDI

Kris Kristofferson, bu başarısından bir yıl önce oyunculuk alanına da adım attı. 1976 tarihli A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmde kamera karşısına geçti.

Orada canlandırdığı John Norman Howard karakteri ona bir Altın Küre kazandırdı. Bu film ile de birkaç kuşaktan seyircinin hafızasına kazındı Kris Kristofferson.

80'lerin başında her biri müzik dünyasına damgasını vuran Johnny Cash, Waylon Jennings ve Willie Nelson ile birlikte The Highwaymen adında bir grup kurdu.

Neredeyse hayatının sonuna kadar müzik ile bağlarını koparmayan Kris Kristofferson, hayatı boyunca üç evlilik yaptı. Son eşi Lisa Meyers ile 1983 yılında hayatını birleştirdi. Son nefesini de onunla evliyken verdi.

Ünlü müzisyen ve oyuncunun sekiz tane çocuğu ve yedi tane de torunu vardı.

Ünlü müzisyen ve oyuncunun sekiz tane çocuğu ve yedi tane de torunu vardı.