Efsane şarkıcı ne muhteşem bir dede olmuş... Dokuz yaşındaki torunu hem duyamıyor, hem konuşamıyor... Bu sevginin sözcüklere hiç ihtiyacı yok!

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Onun karısına ne kadar sadık olduğunu ve onu ne kadar sevdiğini herkes çok iyi biliyor zaten... Özellikle gençlik yıllarındaki hızlı hayatını da kimi zaman yarattığı skandalları da... Ama büyük olasılıkla pek az kişi, onun nasıl bir dede olduğundan haberdar.

Ünlü şarkıcının 32 yıllık evliliğinden altı çocuğu ve sekiz tane torunu var. İşte bunlardan biriyle bir dede olarak kurduğu yakınlık sosyal medyaya yansıdı ve hayranları da çok duygulandı.

TORUNLARINDAN BİRİ KONUŞAMIYOR, İŞİTME SORUNLARI VAR VE YÜRÜYEMİYOR

Bu anlattığımız ünlü şarkıcı Sting…

73 yaşındaki şarkıcı, The Police grubuyla başladığı kariyerini uzun süredir solo olarak sürdürüyor. Gerçek adı Gordon Sumner olan Sting, Trudy Styler ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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İkonik şarkıcının ilk karısı Frances Tomelty'den iki, Styler'dan da altı tane çocuğu var. Bu çocukları sayesinde sekiz tane de torun sahibi oldu ünlü şarkıcı.

İşte bu torunlarından birinin özel bir durumu var... Dokuz yaşındaki torunu Akira yaşıtları gibi konuşamıyor.. Bir başka deyişle onun aile içinde ihtimam görmesi gerekiyor.

Akira, Sting ile Trudie'nin kızlarından Mickey'in oğlu.

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sting'in karısı Trudie Styler, ünlü şarkıcının, konuşamayan torunu Akira ile nasıl iletişim kurduğunu gözler önüne seren bir video paylaştı Babalar Günü şerefine.

Styler, bu duygusal görüntüler eşliğinde kocasının bu özel gününü kutladı. Sonra da "Sevgi dolu ilgin ve nezaketin için teşekkürler" diye ekledi.

Videda, Sting'in torununa bakışları, ona dokunuşu, hiç konuşmadan ona olan sevgisini göstermesi ise hayranlarını duygulandırdı.

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Sting ile Trudie Styler'ın altı tane çocuğu ile sekiz tane torunu var. Ünlü şarkıcının eski karısından da iki tane yetişkin çocuğu bulunuyor.

CİDDİ GELİŞME BOZUKLUKLARIYLA DÜNYAYA GELDİ

Akira, Sting ve Trudie Styler'ın kızı Mickey'in oğlu. Şu anda dokuz yaşında olan Akira, 2016 yılında çok ciddi gelişimsel sorunlarla dünyaya geldi.

Bunun sonucu olarak da düzgün bir şekilde konuşamıyor, kendini ifade edemiyor.

Akira'nın annesi Mickey, 2021 yılında Romper'da yayınlanan bir makalede oğlunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesinin o makalede anlattığına göre Akira'nın sadece konuşma sorunu yok, aynı zamanda her iki kulağında da işitme problemi var. Bütün bunlara ek olarak normal bir şekilde yürüyemiyor da.

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Mickey Sumner, oğlu henüz 4 yaşındayken kaleme aldığı bu makalede böylesine özel gereksinimleri olan bir çocuk büyütmenin duygusal açıdan da zorlayıcı olduğunu ifade etmişti.

Mickey'in Chris Kantrowitz ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Akira, bütün bu sorunlarına rağmen yine de çevresindeki insanlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğunu da eklemişti satırlarına.

Oyuncu olan Mickey Sumner'ın makalesinde yazdığına göre Akira sağlık sorunlarına rağmen çevresindeki insanlarla iletişim kurmaya son derece açık.