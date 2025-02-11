Genç sevgilisini takıntı haline getirdi… Gözü artık çocuklarını bile görmüyor

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78 yaşındaki Cher 2022’den beri müzik dünyasının bir başka tanınmış yüzü, ünlü yapımcı Alexander Edwards’la büyük bir aşk yaşıyor.

SÜRPRİZ AŞK TAM GAZ İLERLİYOR

Kendi anlattığına göre de oldukça mutlu ve çiftin ilişkileri de kimselerin beklemediği şekilde ikinci yılını çoktan devirdi.

Ancak Cher’in ailesi ve yakınları artık ünlü şarkıcının halinden endişe duymaya başlamış durumda.

Söylenenlere göre Cher, erkek arkadaşı Alexander Edwards için o kadar deli oluyor ki, hayatında başka hiç kimseye ya da hiçbir şeye ayıracak zamanı yok.

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GENÇ SEVGİLİSİ ELİNDEN KAÇAR GİDER DİYE...

Alexander Edwards 38 yaşında yani Cher sevgilisinden 40 yaş büyük. Konuşulanlara göre efsane isim de aralarındaki bu büyük yaş farkından dolayı “Her fırsatta onunla birlikte olmazsa uzaklaşabileceğinden korkuyor. Bu yüzden hayatı buna bağlıymış gibi ona tutunuyor”

Onu sevenler de bundan dolayı endişeli. Çünkü Cher’in bu davranışının ardında aslında büyük bir güvensizlik var. Genç sevgilisinin elinden kaçıp gitmesini istemeyen Cher’in dünyası Edwars ve onun yaptıkları etrafında dönüyor.

GÖZÜ ARTIK ONDAN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMÜYOR

Ve bu yüzden de Cher’in gözü ne iki oğlunu ne de yıllardır hep yanında olan dostlarını ve yakınlarını görmüyor.

Bu konuda yapılan yorumlar ise oldukça üzücü: “Ona evinin anahtarını vermiş ve Alexander ortaya çıktığında planlar neredeyse her zaman suya düşüyor. Bu durum hayatındaki diğer herkes için çıldırtıcı ama o bu zehirli düzeni değiştirmek istemiyor ya da değiştiremiyor gibi görünüyor.”

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İKİ OĞLU DA ÇİLEDEN ÇIKMIŞ DURUMDA

Durum özellikle de Cher'in çocukları 55 yaşındaki Chaz Bono ve 48 yaşındaki Elijah Blue Allman'ı adeta çileden çıkarmış.

Yıldız ismin çocukları sevgilisine zerre kadar güvenmiyorlar ve birdenbire annelerinin hayatındaki en önemli şey haline gelmesinden de nefret ediyorlar.

ONA BAĞIMLI GİBİ DAVRANIYOR

Cher Alexander Edwards meşgul olduğunda arkadaşları ve ailesiyle planlar yapıyor ama sevgilisi onu görmek istediğine karar verdiği anda herkesi ekiyor. Sanki ona bağımlı gibi davranıyor söylenenlere göre…

Hatta Cher kendini bu duruma o kadar kaptırmış ki bu yılın sonlarına doğru raflarda yerini alması beklenen anı kitabının ikinci bölümünü bitirmeyi bile ertelemiş.

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EVLİLİK HAYALİ KURUYOR

Kısa bir süre önce Cher’in Alexander Edwards’ı kendisiyle evlenmeye zorladığı ancak ünlü yapımcının buna yanaşmadığı iddiası da ortaya atılmıştı.

Efsane şarkıcı sevgilisiyle arasındaki yaş farkını önemsemediğini söylese de aslında onun kendisini genç bir kadın için terk edeceğinden korkuyor. Ve bu yüzden de bir an önce onunla evlenmek istiyor.