Efsane rolüne 19 yıl sonra geri döndü, onu görmek isteyen hayranları izdiham yarattı!

Başrollerinde Hollywood’un üç büyük kadın yıldızını buluşturan Şeytan Marka Giyer’e (The Devil Wears Prada) 19 yıl sonra devam filmi çekiliyor.

Magazin manşetlerine “Şeytan geri döndü!” diye yansıyan fotoğraflarda filmde efsanevi rolüyle unutulmazlar arasına giren Meryl Streep’in setten ilk görüntüleri vardı.

Şetyan Marka Giyer filmindeki efsane rolüne 19 yıl sonra geri dönen Meryl Streep sette ilk kez görüntülendi

Streep, New York'ta çekimler sırasında, filmde canlandırdığı karakterinin imzası haline gelen buz beyazı uzun pixie kesim saçlarıyla görüntülendi. Aktris, uzun kahverengi bir trençkot, kemerli kahverengi deri eteğin içine sokulmuş mor bir bluz ve uyumlu kahverengi topuklu ayakkabılarla şık görünüyordu.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci'nin başrollerini paylaştığı 2006 yapımı hit film "Şeytan Marka Giyer" moda dünyasının acımasızlığını işe yeni başlayan bir stajyerin gözünden anlatıyordu.

Meryl Streep de bu unutulmaz filmde dünyanın en ünlü moda dergisinin sert, acımasız ve herkesin en güvendiği moda otoritesi yayın yönetmeni Miranda Priestly karakterini oynamıştı.

Çekimlerin başladığını ve Meryl Streep'in sete çıkacağını öğrenen hayranları izdiham yarattı

Bu rol Vogue dergisinin efsane yayın yönetmeni Anna Wintour’un bire bir aynısıydı.

Çünkü filmin uyarlandığı romanın yazarı Lauren Weisberger, 1999-2000 yılları arasında Vogue dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour'un kişisel asistanlığını yapmıştı.

Yoğun ilgiden bunalan Hollywood'un efsane ismi sık sık yüzünü kapatıp hayranlarından saklanmaya çalıştı

Uzun zamandır beklenen devam filmi, Variety'ye göre geleneksel dergi yayıncılığının gerilemesiyle birlikte kariyerinde farklı şekilde ilerleyen Miranda Priestly'nin yeni maceralarını anlatacak.

İlk filmde oynayan efsane ekip Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci de devam filmi için Meryl Streep’le birlikte yeniden kamera karşısına geçecek.

Devam filminde Anne Hathaway de rolüne geri dönecek... Güzel yıldız da çekimlerde böyle görüntülenmiş, hayranları hemen filmde giyeceği kostümleri konuşmaya başlamıştı

Hollywood’un 76 yaşındaki taçsız kraliçesi Meryl Streep’in hayranları onu film çekimlerinde görmek istediği için New York sokaklarında adeta izdiham yaratırken usta oyuncu bu yoğun ilgiden kaçabilmek için zor anlar yaşadı.

The Devil Wears Prada'da Meryl Streep Vogue dergisinin efsane yayın yönetmeni Anna Wintour'dan esinlenen acımasız medya patronunu canlandırıyordu

Son yıllarda sinemadan giderek uzaklaşan ve televizyona yönelen Meryl Streep bir yandan da sevilen dizi Only Murders in the Building’deki rolünü oynamaya devam ediyor.

Hatta Streep bu dizideki rol arkadaşı, bir başka yaşayan efsane Martin Short’la da yeni bir aşka yelken açmıştı…