Efsane oyuncunun ölümünde kan donduran detaylar… İntihar mı cinayet mi? Polisten ‘şüpheli’ ölüm soruşturması!

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Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa’nın cansız bedenleri onlarla birlikte öldüğü düşünülen köpekleriyle birlikte bulunmuş, polisler yaptıkları ilk açıklamada bu ölümlerin cinayet şüphesi taşımadığını söylemişti.





HOLLYWOOD'U YASA BOĞAN ÖLÜMDE SORU İŞARETLERİ ÇOĞALDI

Sinema dünyasını yasa boğan bu ölümlerin ardından dünden beri gelen haberlerle birlikte durum giderek daha karmaşık bir hal almaya başladı.

95 yaşındaki Gene Hackman’ın yaşı dolayısıyla doğal yollarla ölmüş olması uzaktan bakılınca akla gelen ilk açıklamaydı ancak usta aktörün 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’nın ve köpeklerinin de ölmüş olması soru işaretleri yarattı.

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Akla gelen ilk seçenek bir tür karbonmonoksit zehirlenmesi olurken ünlü çiftin birlikte intihar etmiş ve bunu yaparken köpeklerini de kendileriyle birlikte öldürmüş olabilecekleri konuşulmaya başladı.

Yapılan ilk açıklamalardan sonra polis bu kez Gene Hackman ve Betsy Arakawa’nın ölümleriyle ilgili şüpheler bulunduğunu söylemeye başladı. Açıklamada tam olarak “Çiftin ölümlerinin bir soruşturma açılmasını gerektirecek düzeyde şüphe içerdiği” söylendi.





ÖLÜM SEBEPLERİ BELLİ DEĞİL... DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIKÇA HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Ardından da bu ölümlerle ilgili birçok “rahatsız edici” bulguya rastlandı.

New Mexico eyaleti polisi, Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşinin, çift ve köpekleri ölü bulunduğunda "bir süredir" ölü olduklarını açıkladı.





İKİ HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞLER!

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Polis tarafından kesin bir süre belirtilmese de çiftin iki hafta önce ölmüş olabileceği söyleniyor.

95 yaşındaki Hackman, Santa Fe'deki evlerinin mutfağının yanındaki bir odada, 65 yaşındaki eşi de banyo da bulundu.

Eşlerin bedenlerinde herhangi bir yaralanma izi yoktu. Ancak polisler yine de olayın soruşturma açılmasını gerektirecek kadar şüpheli olduğuna karar verdi.





ZEHİRLENME İHTİMALİ VAR AMA...

Başta şüphelenilen zehirlenme durumunun da söz konusu olamayacağı söylenmeye başladı çünkü bu tür zehirlenmelerde vücutta görülen bulgulara rastlanmadığı iddia edildi.

Basın toplantısı yaparak soruları cevaplayan polis şefi Adan Mendoza çiftin bir süre önce ölmüş olduğunu ancak “bu süreyi tahmin etmek istemediğini” belirtti.

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BİR KÖPEKLERİ ONLARLA BİRLİKTE ÖLDÜ, DİĞER KÖPEKLERİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE BULUNDU

Polis ünlü oyuncu ve eşinin cesetlerini eve gelen çalışanların bulduğunu belirtirken eve zorla girilmediğini ve bir hırsızlık belirtisi de olmadığını söyledi.

Çiftle birlikte ölen köpeklerinin dışında iki köpek daha evin bahçesinde sağlıklı bir şekilde bulundu.

Evde herhangi bir gaz sızıntısı izine rastlanmadı. Bazı basın organları Gene Hackman’ın eşinin cansız bedeninin yanında ilaç şişesi bulunduğunu yazdı.

KIZLARINDAN İLK AÇIKLAMA: BABAMIZIN BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU

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Gene Hackman’ın ilk evliliğinden doğan kızları da babalarının ölümünün ardından ilk kez açıklama yaptı.

Babalarının ilerlemiş yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu, bilinen bir hastalığı ya da geçirdiği ciddi bir ameliyat olmadığını söyleyen kızları Gene Hackman’ın hâlâ haftada birkaç kez yoga ve pilates yaptığını ve dinç olduğunu belirtti.