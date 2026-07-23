Efsane oyuncu ve kızı aynı anda kansere yakalandı… ‘Kendime bakacak gücüm yok, ya babamı da kaybedersem!’

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Hollywood’un yaşayan efsanesi 95 yaşındaki William Shatner ve 61 yaşındaki kızı Melanie, aynı anda 4. evre kanserle mücadele ettiklerini açıkladı.

People dergisine yaşadıkları bu zorlu süreçle ilgili duygu dolu bir röportaj veren baba – kız 2024’te yaşadıkları bu üzüntü dolu teşhis ve tedavi sürecini anlattı.

2024 yılında 4. evre melanom yani ölümcül cilt kanserine yakalanan Uzay Yolu’nun Kaptan Kirk’ü William Shatner hayatı için savaşırken, 61 yaşındaki kızı Melanie de meme kanserine yakalandı.

William Shatner’ın kızı Melanie Shatner göğsündeki lenf düğümlerine yayılmış şekilde meme kanseri olduğunu öğrenmiş ve babası da kanserle boğuşur haldeyken dünyası adeta başına yıkılmıştı.

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Melanie Shatner röportajda babasının kendi hastalığı sırasında gösterdiği gücün, üç yıl önceki kemoterapi sürecini atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi: “Haberi alınca çok kötü oldum. Babamı aradım ve ‘Sanırım ölüyorum’ dedim.”

William Shatner haberi öğrenince soluğu hemen kızının evinde aldı. Melanie Shatner kapıda babasıyla karşılaştığı o anı “Bana tıpkı küçük bir kızken sarıldığı gibi sarıldı” diyerek anlatıyor.

Usta aktör kansere yakalanan kızına sarıldıktan sonra “Bu hayatında geçici bir aksaklık olacak. Bunu atlatacaksın ve her şey bir anıya dönüşecek” demişti.

Melanie, William Shatner'ın ilk eşi Gloria Rand'den olan üç kızından biridir. Çift, 13 yıllık evliliğin ardından 1969'da boşanmış ve kendisi de oyuncu olan Rand 2017'de hayatını kaybetmişti.

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Tüm dünyanın uzay gemisi kaptanı Kaptan Kirk olarak tanıdığı usta oyuncu Haziran 2023'te akciğerlerine ve beynine yayılmış 4. evre ölümcül cilt kanseri melanom teşhisi kondu.

Kızı Melanie röportajında babasının hastalığını öğrendiğinde, "’Kendime bakacak gücüm yok, aynı zamanda babamı da kaybedeceğim’ diye düşündüğümü çok net hatırlıyorum” dedi.

Oysa efsane aktör Shatner’ın iyileşeceğine olan inancı "sarsılmazdı" ve o hep "Evrenin bana baktığına eminim” diyordu.

Melanie Shatner ilk olarak Temmuz 2022'de göğsünde bir şişlik keşfetti ve başta bunu bir böcek ısırığı sandı.

Daha sonra yapılan testler, iki çocuk annesinin meme kanseri olduğunu ve kanserin yayıldığını doğruladı; bu durum onu ​​ailesinin geleceği ve tıbbi masrafları konusunda endişelendirdi.

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Melanie, babası William Shatner'ın kendisine "Endişelenmeni istemiyorum. Sadece faturaları gönder" dediğini açıkladı ve ekledi: "Bir yıl sonra hâlâ doktora giderken beni çok güldürdü. 'İyileşmelisin. Fakirleşeceğiz!' dedi."

Melanie Shatner'ın tedavisi bir buçuk yıldır devam ederken William Shatner, yanağında büyümeye başlayan endişe verici bir şişlik fark etti. Başlangıçta bir aile doktoru tükürük bezinin tıkanmış olabileceğini söyledi.

Ancak usta aktörün cilt kanseri olduğu, hastalığın akciğerlerine ve beynine yayıldığı ortaya çıkacaktı.

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William Shatner önce yanağındaki tümörün alınması için ameliyata girdi ardından o da kızı gibi zorlu bir tedavi süreci geçirdi.

Kızı Melanie babasının hastalığına rağmen hiç durmadığını, hem çalışmaya hem de hayata tutunduğunu “Hayatını durdurmadı. Çalışmaya ve ilerlemeye devam etti. Ne zaman evde olsa, eşim Joel ve ben ona akşam yemeği getirir, film izlerdik, her zaman yalnız kalmadığından emin olurduk.” sözleriyle anlattı.

2024 yılının sonlarında hem baba hem de kızı kanseri yendi. Melanie Shatner, babasına bu haberi verdiğinde onun gözyaşlarına boğulduğunu söyledi ve "Hayatımda onu ağlarken üçüncü kez duydum" dedi.

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William Shatner dört kez evlense de sadece ilk eşinden üç kızı var: Leslie (67), Lisabeth (64) ve 61 yaşındaki kızı Melanie…