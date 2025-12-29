Efsane oyuncu hiÃ§ istemeden anne olmuÅŸtu... Seni doÄŸuracaÄŸÄ±ma kÃ¶pek doÄŸursaydÄ±m keÅŸke

Haberin DevamÄ±

Bir zamanlar dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmeyen Bardot, epey uzun bir sÃ¼redir spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilmiÅŸti... Ama Ã¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte hayatÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸte kalan sayfalarÄ± Ã§evrildi ve yine ortaya onunla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±lar Ã§Ä±ktÄ±.

OÄžLUYLA ARASI HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN Ä°YÄ° OLMADI

Bunlardan biri de tek oÄŸlu Nicolas Jacques Charrier ile ilgili.

Brigitte Bardot, tek Ã§ocuÄŸu olan Nicolas Jacques'a , Jacques Charrier ile evliliÄŸinden sahip oldu. 1960 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen tek evladÄ±yla da arasÄ± hiÃ§bir zaman iyi olmadÄ±.

O dÃ¶nemde Bardot, hamile kalmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k trajedisi olduÄŸunu hiÃ§ saklamamÄ±ÅŸtÄ± zaten. AnneliÄŸi hiÃ§bir zaman kabullenemediÄŸini de...

Haberin DevamÄ±

Hatta kaleme aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±larÄ±nda hamilelik dÃ¶nemini "DÃ¼z, ince karnÄ±ma aynada, Ã¼zerine tabut kapaÄŸÄ±nÄ± kapatmak Ã¼zere olduÄŸum sevgili bir arkadaÅŸÄ±ma bakar gibi baktÄ±m" diye satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Brigitte Bardot ile Babette Goes to War adlÄ± filmde tanÄ±ÅŸÄ±p evlendiÄŸi Jacques Carrier ile oÄŸlu doÄŸduktan iki yÄ±l sonra boÅŸandÄ±. Ondan sonra da anne ile oÄŸulun arasÄ± hiÃ§bir zaman iyi olmadÄ±.

'SENÄ° DOÄžURACAÄžIMA BÄ°R KÃ–PEÄžÄ° DOÄžURSAYDIM KEÅžKE'

Jacques, annesinin kendisiyle ilgili sÃ¶zleri yÃ¼zÃ¼nden onunla onlarca yÄ±l boyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Hatta annesinin kendisine yÃ¶nelik 'karalayÄ±cÄ±' nitelikteki aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle ona dava bile aÃ§tÄ±.

Jacques'Ä± bu kadar kÄ±zdÄ±ran sÃ¶zlerden biri de Bardot'nun oÄŸlu hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi "Seni doÄŸuracaÄŸÄ±ma bir kÃ¶peÄŸi doÄŸurmayÄ± tercih ederdim" sÃ¶zleri oldu.

Fakat Bardot, yÄ±llar sonra oÄŸluyla arasÄ±ndaki bu geÃ§imsizlik konusunda fikrini deÄŸiÅŸtirdi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda Paris Match dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda 'ArtÄ±k oÄŸlu hakkÄ±nda konuÅŸmamaya karar verdiÄŸini' sÃ¶yledi Bardot.

Haberin DevamÄ±

TORUNLARINI ELEÅžTÄ°RMEKTEN GERÄ° DURMADI:Â BugÃ¼n 65 yaÅŸÄ±nda olan Jacques Nicolas ile NorveÃ§li model Anne Line Bjerkan ile evli. Ã‡Ä°ftin Thea ve Anna adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu ve Ã¼Ã§ tane de torunlarÄ± var. Ä°ÅŸin doÄŸrusu Brigitte Bardot, her ne kadar oÄŸlu hakkÄ±nda konuÅŸmamaya sÃ¶z verdiyse de belli ki bu sÃ¶zÃ¼ torunlarÄ±nÄ± kapsamÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±ldÄ±z bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda da "Evet ben, FransÄ±zca konuÅŸmayÄ± bilmeyen Ã¼Ã§ tane NorveÃ§li Ã§ocuÄŸun bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesiyim" demiÅŸti.

Sinema dünyasÄ± bir efsanesini kaybetti... Filmleriyle sinemanÄ±n birkaç dönemine, gençliÄŸi, güzelliÄŸiyle magazin dünyasÄ±na, giyimiyle de moda sektörüne damgasÄ±nÄ± vuran Brigitte Bardot hayata veda etti... Bir süredir hastanede tedavi altÄ±nda olduÄŸu ve durumunun ciddi olduÄŸu açÄ±klanan Bardot 91 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

BABASIYLA ANNESÄ° ARASINDA 16 YAÅž FARK VARDI

Brigitte Bardot ya da tam adÄ±yla Brigitte Anne-Marie Bardot, 28 EylÃ¼l 1934'te Paris'te ekonomik durumu gayet iyi olan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak doÄŸdu.

Haberin DevamÄ±

BabasÄ± Louis 'Pilou' Bardot bir mÃ¼hendisti. AynÄ± zamanda babasÄ± Charles Bardot'dan ona kalan Bardot FabrikalarÄ±'nÄ±n sahibiydi.

Annesi Anne-Marie Mucel ise bir ev hanÄ±mÄ±ydÄ±, kocasÄ± Pilou 'dan 16 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼ ve 1933 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸlerdi.

ANNESÄ° KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA ONLARI DANSA YÃ–NLENDÄ°RDÄ°

Brigitte'in annesi Toty, Brigitte ve kÄ±z kardeÅŸi Marie-Jeanne'i genÃ§ yaÅŸtan itibaren dansa yÃ¶nlendirdi. Marie-Jeanne bir sÃ¼re sonra dans dersleri almaktan vazgeÃ§ti, Brigitte ise bale kariyerine yoÄŸunlaÅŸmaya karar verdi.

1947 yÄ±lÄ±nda Bardot, Paris KonservatuarÄ±'naÂ kabul edildi ve 3 yÄ±l boyunca Rus koreograf Boris Knyazev'den ders aldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bardot, annesinin bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nerdiÄŸi moda gÃ¶sterisinde mankenlik yapma teklifiyle 1949 yÄ±lÄ±nda ilk mankenlik deneyimini yaÅŸadÄ±Â

AynÄ± yÄ±l iÃ§inde Bardot gazeteci HÃ©lÃ¨ne Lazareff tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan "Jardin des Modes" dergisine de poz verdi.

15 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Bardot, Elle dergisinin 8 Mart 1950 tarihli yayÄ±nÄ±nda derginin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±.

ÜNLÜ YÖNETMENÄ°N DÄ°KKATÄ°NÄ° KAPAK POZUYLA ÇEKTÄ°: Zaten dönemin ünlü yönetmenlerinden Roger Vadim'in dikkatini çekmesi de bu sayede oldu.Vadim'in derginin bir baskÄ±sÄ±nÄ± yönetmen ve senarist Marc Allégret'ye göstermesi sonucu, Allégret Bardot'ya "Les lauriers sont coupés" filminin seçmelerine katÄ±lma fÄ±rsatÄ± verdi. Bardot rolü almasÄ±na raÄŸmen film iptal edildi, ama bu deneyim Bardot 'nun artÄ±k bir oyuncu olarak anÄ±lmasÄ±na neden oldu. AyrÄ±ca burada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Vadim ile arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± gelecek kariyerini ve özel hayatÄ±nÄ± birçok yönden etkiledi.

Haberin DevamÄ±

Elle dergisine kapak pozu verdikten sonra Bardot, yÃ¶netmen Jean Boyerâ€™in Le Trou normand filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi.BaÅŸlangÄ±Ã§ olarak pek iyi olmayan bu rolÃ¼ kabul etmesinde Boyerâ€™in vereceÄŸi 200.000 frankÄ±n da rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

Bardot 1996â€™da yazdÄ±ÄŸÄ± anÄ±larÄ±nda bu ilk Ã§ekim hakkÄ±ndaki acÄ± verici anÄ±larÄ±nÄ± koruduÄŸunu belirtti. Ama yine de bu film ona Manina la fille sans voiles filminde oynamanÄ±n da kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

18 yaÅŸÄ±nda, Bardotâ€™nun babasÄ±, ona uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Roger Vadim ile evlenmesi konusunda baskÄ± uyguladÄ±. Bunun Ã¼zerine Bardot ile Vadim 21 AralÄ±k 1952â€™de Passy kilisesinde evlendi.

1953â€™te Bardot daha sonradan menajeri olacak olan Olga Horstig ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Anatole Litvak, UkraynalÄ± yÃ¶netmen, Bardotâ€™ya Un acte d'amour filminde Kirk Douglas ile oynayacaÄŸÄ± ufak bir rol teklif etti.

URSULA ANDRESS SAYESÄ°NDE BÄ°R SÃœRE Ä°TALYA'DA Ã‡ALIÅžTI

GenÃ§ oyuncu daha sonra arkadaÅŸÄ± Ursula Andress sayesinde bir iÅŸ teklifi aldÄ±ÄŸÄ± Romaâ€™ya gitti. Andress birkaÃ§ sene sonra James Bond 007 contre Dr. No filmindeki rolÃ¼yle ÅŸÃ¶hreti yakalar.

Ä°talyaâ€™da, Bardot, Robert Wise â€˜Ä±n yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± TruvalÄ± Helene filminde Rossana Podesta ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynayacaÄŸÄ± bir rol elde etti.

Daha sonra film hakkÄ±nda "Ä°ngilizcem berbattÄ± ve sahne korkum inanÄ±lmazdÄ±. Parmak uÃ§larÄ±nda rolÃ¼mÃ¼ ezberledim, ne dediÄŸimi ben bile hatÄ±rlamÄ±yorum, ama dediklerimi role benim seÃ§ilmiÅŸ olmamÄ±n getirdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼venle sÃ¶yledim" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

Bardot, Romaâ€™da bulunduÄŸu sÃ¼rede kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ä°talyan yapÄ±mÄ± olan Haine, Amour et Trahison 'da da baÅŸrol olarak oynamÄ±ÅŸ, daha sonra bu filmi "komik bir melodram" olarak nitelendirdi.

Â

VE TANRI KADINI YARATTI Ä°LE BÃœYÃœK BÄ°R Ã‡IKIÅž YAKALADI:1952 yÄ±lÄ±nda Brigitte And God Created Woman filminde ilk bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. AynÄ± yÄ±lda uzunca sÃ¼redir Ã¢ÅŸÄ±k olduÄŸu Roger Vadim ile evlendi. Ã‡ift evliliklerinin beÅŸinci yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±. OÂ dÃ¶nemde Bardot, ABD sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dikkatini Ã§eken az sayÄ±daki oyuncudan biri haline geldi aynÄ± zamanda. 1950'li ve 60'lÄ± yÄ±llarda ABD'de Marilyn Monroe, Avrupa'da da Brigitte Bardot, Ã§ekici kadÄ±nÄ±n simgesi olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





40 YAÅžINA GELÄ°RKEN EMEKLÄ° OLDU

1973'te Bardot, 40. doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden az Ã¶nce emekliliÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Elli sinema filmde oynayÄ±p, birÃ§ok mÃ¼zik albÃ¼mÃ¼ kayÄ±t ettikten sonra Ã¼nÃ¼nÃ¼ hayvan haklarÄ±nÄ± korumak Ã¼zere kullanmak istedi.

1986'te Fondation Brigitte Bardot pour la protection de l'animal sauvage et domestique (Yabani ve evcil hayvanlarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Brigitte Bardot KuruluÅŸu) kurdu.

ArdÄ±ndan vejetaryen oldu ve vakfÄ±n kurulmasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere mÃ¼cevherlerini ve birÃ§ok Ã¶zel eÅŸyasÄ±nÄ± aÃ§Ä±k arttÄ±rmada sattÄ±. Toplamda 3 milyon frank topladÄ±. Bardot gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hayvan haklarÄ± aktivisti ve Ã¶zellikle at eti tÃ¼ketimine karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir muhalif olarak biliniyordu.

Brigitte Bardot, Vadim'den boÅŸandÄ±ktan sonra 1959'da ikinci evliliÄŸini Jacques Cherrier ile yaptÄ±. Bu evlilikten Nicholas adÄ±nda bir erkek evladÄ± oldu. Bardot daha sonra Alman milyoner Gunter Sachs ve Bernard d'Ormale ile evlilik yaptÄ±.

Â