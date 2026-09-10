Yedi çocuklu efsane oyuncunun 'baba yüreği' genç meslektaşına kıyamadı... Bırak, omuzlarındaki yükü hafifleteyim

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Tabii ki bu durum her zaman için geçerli değil. Bir dizi ya da film setinde tanışıp ölümüne dost olan, iyi ve kötüyü, acıyı ve mutluluğu paylaşanlar sayıları az da olsa var.

Bir de "anne" ya da "baba yüreği" taşıyanlar var ki işte yılların deneyimli oyuncusu Robert De Niro da onlardan biri...

83 yaşındaki yedi çocuk babası Robert De Niro, son örnekten de görüldüğü gibi özellikle de sektördeki genç yıldızlara desteğini esirgemiyor.

Sonuç olarak torun acısı da dahil nice tecrübe yaşadı bu yaşına kadar. Yaşadığı her tecrübe de onun hayatının "artı" hanesine yazıldı.

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Robert De Niro'nun bu babacan yanını ortaya seren konuya gelirsek.

Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak bilinen Robert de Niro, Focker in Law adlı komedi filminde kamera karşına geçti.

Ona, aralarında Ariana Grande, Ben Stiller, Owen Wilson gibi yıldızların da bulunduğu bir kadro eşlik ediyor filmde.



HAYATINDAKİ ÇALKANTILAR BİTMEK BİLMEDİ

Elbette sinema sektöründe oyunun kurallarına göre filmin tanıtımının da yapılması gerekiyor.

Meet the Fockers, Little Fockers filmlerinin devamı olan Focker in Law'da önemli rollerden birini üstlenen Ariana Grande ise çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Kendisi uğruna karısını ve küçük bebeğini terk eden Ethan Slater ile yollarını ayırdı Grande. Hatta onun hemen öncesinde kendisi de kocası Dalton Gomez'den boşanmıştı.

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Son söylentilere göre Grande, 10 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ricky Alvarez'e döndüğü konusuyla gündemde.. Kısacası özel hayatında sular bir türlü durulmadı Grande'nin...

Öyle ki 33 yaşındaki yıldız bir süre önce kamuoyunun gözleri önünden çekilme kararı bile aldı. Bu durum da filmin tanıtım kampanyasına darbe vurdu.

Ama yakın çevresinin söylediğine göre aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Robert De Niro, bu konuda Ariana Grande'ye baskı yapmak yerine onun omuzlarındaki yükü almak için elinden geleni yapıyor.



'ONUN SAĞLIKLI VE MUTLU OLMASINI İSTİYOR'

Bir kaynak, Robert De Niro'nun, filmde önemli karakterlerden birini canlandıran Ariana Grande'yi koruduğunu söyledi. "De Niro, Ariana'nın mutlu ve sağlıklı olmasını istiyor. Ayrıca herkesin onun bu filmde ne kadar başarılı olduğunu görmesini de arzu ediyor" diye anlattı durumu.

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Bu yüzden de Ariana Grande'yi, filmin tanıtım kampanyalarına destek vermesi için zorlamak yerine ona toparlanması için zaman vermeyi tercih ediyor.

Yeri gelmişken Robert De Niro'nun yedi çocuk babası olduğunu hatırlatalım.



YEDİ ÇOCUĞU VAR

En büyük kızı Drena 54 yaşında. Aslında eski karısı Dianne Abbott'ın kızı olan Drena'yı Robert De Niro evlat edinip büyüttü. Oyuncunun bu evlilikten 48 yaşında Raphael adında bir de oğlu bulunuyor.

Eski kız arkadaşı Toukie Smith ile ilişkisinden 29 yaşında Julian ve Aaron adında ikizleri olan De Niro'nun ikinci karısı Grace Hightower'dan da 14 yaşında Helen Grace ve 26 yaşında Elliot adında iki çocuğu olduğunu hatırlatalım.

Robert De Niro , şu anda birlikte olduğu Tiffany Chen ile de 79 yaşındayken Gia adında bir kız evlat sahibi oldu.

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