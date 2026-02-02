Efsane müzisyene oyuncu kızından buruk kutlama: İyi ki senin kızın oldum, gurur duymak az kalır babacığım!

Haberin Devamı

Grubu Genesis ile müzik tarihine damga vuran, daha sonra kariyerine tek başına devam ederek adını müzik tarihinin efsaneleri arasına yazdıran usta müzisyen Phil Collins son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Hafta sonu 75’inci yaşını kutlayan efsanevi müzisyen Phil Collins, özellikle 2010’ların sonundan itibaren ciddi ve birbirini tetikleyen bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor.

EFSANE MÜZİSYEN HAYRANLARINI ÜZDÜ: 24 SAAT TIBBİ BAKIM ALIYORUM

2026 yılı başı itibarıyla yaptığı son açıklamalarda, artık evinde 24 saat tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu ve ilaç takibi için bir hemşireyle yaşadığını açıklayan usta müzisyen hayranlarını üzmüştü.

Phil Collins’in Emily in Paris dizisiyle ünlenen oyuncu kızı Lily Collins sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla babasının yaş gününü kutladı ve ona yazdığı duygu dolu mesajla gündeme damga vurdu.

36 yaşındaki Emily In Paris yıldızı, Instagram'da babasıyla bir yeni çekilmiş bir de Phil Collins’in onu çocukken kucağında taşıdığı bir fotoğrafı birlikte paylaşarak onunla ne kadar gurur duyduğunu belirtti.

OYUNCU KIZINDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI... "YENİ YAŞINI BİRLİKTE KUTLAYABİLDİĞİMİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Paylaşımına “Dün babam 75 yaşına girdi ve bunu birlikte kutlayabildiğimiz için çok minnettarım. Başardığın her şey için, bunca yıldır dünyanın dört bir yanındaki birçok insana getirdiğin tüm neşe için teşekkürler” diye başlayan Lily Collins efsane müzisyene “Gurur duymak az kalır. Seni çok seviyorum” diyerek seslendi.

Sanatçılarla dolu ailesinden kendisi de başarılı bir oyuncu olarak çıkan Lily Collins babası Phil Collins’e "Öğrendiğimiz tüm dersler, paylaştığımız tüm anılar ve gelecekteki tüm yeni anılar için teşekkür ederim. Böylesine önemli bir günde sana sarıldığım, seninle güldüğüm ve anılarımızı yad ettiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum” dedi.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI: ÇOK ŞANSLI BİR KIZSIN!

Phil Collins’in hayranları bu duygu dolu paylaşıma yorumlar yağdırdı. Bir hayranı usta müzisyenin kızına “Babamız, özellikle benim gibi 1967 doğumlu olanların hayatlarının birçoğunun müziği. Size en iyi dileklerimi sunuyorum” derken bir diğeri de “Şanslı bir kızsın. Baban bir efsane ve müziği asla ölmeyecek. Doğum günün kutlu olsun Phil Collins!” diye cevap verdi.

5 çocuk babası olan Phil Collins’in üç oğlu ve iki kızı var. Kızlarından biri ünlü bir oyuncu olan Phil Collins’in diğer iki oğlu Simon ve Nic de tıpkı kendisi gibi müziğe gönül vermiş ve davulcu olmuştu.

Phil collins’in 2022’de emekli olmasına sebep olan sağlık sorunları uzun süredir devam ediyor. Efsane müzisyen uzun yıllardır tip 2 diyabetle mücadele ediyor ve 2007'de geçirdiği omurga yaralanmasından sonra da bir daha toparlanamadı.

Onlarca yıl süren sert davul çalma tarzı ve yanlış duruş alışkanlığı yüzünden 2007'deki bir turne sırasında boyun omurlarında kayma meydana gelen Phil Collins’in durumu ellerinde ciddi sinir hasarına yol açtı.

SAĞLIK SORUNLARI ONU EMEKLİ OLMAYA ZORLADI

Bir dönem bagetleri ellerine bantlayarak çalmayı deneyen Collins parmaklarını tam kontrol edemediği için davul bagetlerini tutamaz hale geldi ve en sonunda kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ocak ayında ekrana çıkan ve durumunu anlatan Phil Collins dizinden 5 ameliyat geçirdi ve yürüyebilse de artık çok zorlandığını ve kimi zaman koltuk değneklerinden ve tekerlekli sandalyeden yardım aldığını açıklamıştı.

Evinde artık 24 saat yatılı bir hemşireyle yaşamak zorunda olan Phil Collins COVID geçirdikten sonra zaten yıllarca içki içtiği için hasar gören böbreklerinin tamamen tıkandığını ve bu yüzden de büyük sıkıntılar çektiğini söylemişti.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra inişli çıkışlı aşk hayatıyla da tanınan Phil Collins Andrea Bertorelli, Jill Tavelman ve Orianne Cevey ile evlenip boşandı.

Phil Collins dokuz yıllık evliliğin ardından 2008'de ayrıldıktan sonra son eşi Orianne Cevey’ye ödediği rekor kıran 25 milyon sterlinlik tazminatla çok konuşulmuştu. Eski eşler 2016'da kısa bir süreliğine tekrar bir araya geldiler, ancak ikinci kez ayrıldılar.

"ÇOCUKLARIMIN HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Son röportajında aile hayatından ve çocuklarından da bahseden Phil Collins hayatın kendisine ne öğrettiği sorusuna “Sanırım içimde, yaptığım veya insanlara hissettirdiğim şeyleri telafi etmeye çalışan bir parça var. Çocuklarımı herhangi bir şekilde olumsuz etkileyip etkilemediğimi düşünüyorum. Çok mutlu bir aile hayatım oldu. Çocuklarım, yaşadıkları bazı şeyleri göz önünde bulundurursak, inanılmaz derecede iyi uyum sağladılar. Daha önce de söylediğim gibi, hepsiyle çok, çok gurur duyuyorum. Hepsi kendi ayakları üzerinde durdular ve inandıkları şeyi yaptılar. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum” diyerek cevap vermişti.