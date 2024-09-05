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Efsane gitarist: Felç geçirdim, kolumun kontrolünü yitirdim... Ama acıma istemiyorum

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#Brian May#Queen#Queen Grubu
Efsane gitarist: Felç geçirdim, kolumun kontrolünü yitirdim... Ama acıma istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 12:57

Müzik tarihine damgasını vuran Queen grubunun gitaristi Brian May'den hayranlarını telaşlandıran haber geldi...

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77 yaşındaki May, geçen hafta felç geçirdiğini ve bunun sonucu olarak sol kolunu eskisi gibi kullanamadığını açıkladı.

Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Brian May, başlarda yaşadığı bu sorunun ardından tekrar gitar çalabileceğinden şüphe duyup endişelendiğini söyledi.

Brian May, yine de son birkaç gündür parmaklarını kullanıp gitar çalmaya başladığını anlattı.

Usta müzisyen paylaştığı videoda "Size iyi bir haber vermek için buradayım. Şöyle ki olup bitenlerden sonra birkaç gündür gitar çalabiliyorum" dedi.

Efsane gitarist: Felç geçirdim, kolumun kontrolünü yitirdim... Ama acıma istemiyorum

Doktorların kendisine küçük bir felç geçirdiğini söylediklerini belirten May, "Söylemeliyim ki bu biraz korkutucuydu" diye konuştu.

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Geçirdiği felç nedeniyle sol kolunun kontrolünü kaybettiğini de sözlerine ekledi usta müzisyen.

Doktorlarının kendisine muhteşem bir bakım uyguladığını anlatan Brian May "O zaman bir şey söylemek istemedim. Çünkü acıma istemiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

May, kimsenin kendisine acımasını istemediğini söyledikten sonra da "Lütfen bunu yapmayın. Çünkü bu elektronik posta kutumu alt üst eder" diye espri de yaptı.

Efsane gitarist: Felç geçirdim, kolumun kontrolünü yitirdim... Ama acıma istemiyorum

Brian May, sadece doktorların kendisine söylediklerini yaptığını sözlerine ekleyerek "iyi hissettiğini" belirtti.

Bu arada doktorların kendisine araba kullanmayı ve kalp atışlarıyla kan basıncını etkileyebileceği için uçağa binmeyi yasakladığını ekleyen Brian May "Ama iyiyim" diyerek sözlerini bitirdi.

Brian May, 2020 yılında da ciddi bir kalp krizi geçirmiş ve ölümün kıyısından dönmüştü.

Efsane gitarist: Felç geçirdim, kolumun kontrolünü yitirdim... Ama acıma istemiyorum

 

 

 

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#Brian May#Queen#Queen Grubu

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