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Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

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#Bisiklet Hırsızları#Enzo Staiola#Vittorio De Sica
Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü
Gözde Hatunoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 16:11

Vittorio De Sica'nın yönettiği, sinema tarihine geçen efsanevi “Bisiklet Hırsızları” filminin çocuk yıldızı Enzo Staiola 85 yaşında hayatını kaybetti.

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İtalyan aktör, 1948 yılında Oscar ödüllü neo-realist başyapıtta, kocaman gözleri ve hüzünlü bakışlarıyla canlandırdığı rolle unutulmaz bir performans sergilemişti.

İtalyan çocuk oyuncu Enzo Staiola, 9 yaşında Vittorio De Sica'nın başyapıtı Ladri di Biciclette (Bisiklet Hırsızları) filminde hüzünlü yüzlü Bruno Ricci rolünü oynayarak tanınmıştı.

Staiola'nın Bisiklet Hırsızları filminde, yoksul baba Antonio Ricci rolünde rol alan Lamberto Maggiorani de fabrika işçisiyken aktörlüğe geçen biriydi.

Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

De Sica, hümanist draması için işçi sınıfının gerçekçiliğini yansıtmak istiyordu. Filmde Antonio, oğluyla birlikte, çalışıp ailesine bakabilmek için ihtiyacı olan bisikletini çalan hırsızı arıyordu.

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Bisikletin kaybolması, umutsuz babaya büyük bir darbe vurur ve Roma sokaklarında çılgınca ve sonuçsuz bir arayışa çıkar. Bir noktada, çaresiz Antonio kendisi bir bisiklet çalar ve yakınlardaki insanlar tarafından yakalanır. Buna rağmen bisikletin sahiplerinden merhamet gören Antonio oğlu karşısında utançla dolar…

Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

Bu klasik İtalyan Yeni Gerçekçi filmi, Staiola'yı çocuk yaşta Bruno Ricci rolüyle sinema tarihine geçirmişti.

Film çekildiğinde 9 yaşında olan Enzo Staiola o günlerde ünlü bir aktör olan filmin yönetmeni Vittorio De Sica tarafından okuldan eve dönerken keşfedilmişti.

Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

“Okuldan dönüyordum ve bir anda büyük bir arabanın beni yürüyüş hızında takip ettiğini fark ettim. Sonra gri saçlı, şık giyimli bir beyefendi arabadan indi ve bana yaklaştı. Annem her zaman bize biri durdurursa fazla samimi olmamamızı söylerdi... Ama De Sica beni eve kadar takip etti. Ailem onu hemen tanıdı. Ünlü bir aktördü. Evimizde masaya oturdu ve yeni filminde oynamam için onları ikna etmeye çalıştı”

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Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

Ailesi başta bu film teklifini kabul etmese de Staiola, amcası onu De Sica'nın stüdyosuna götürünce seçmelere katılmadan Bruno rolünü almayı başardı.

Enzo Staiola Bisiklet Hırsızları’nın ardından 1954’te Humphrey Bogart ve Ava Gardner'ın da rol aldığı Çıplak Ayaklı Kontes de dahil olmak üzere birkaç başka filmde de rol aldı

Efsane filmin çocuk yıldızıydı… Önce matematik öğretmeni sonra da tapu memuru oldu… Ünlü oyuncu 85 yaşında öldü

Staiola sonrasında setlerden koptu ve hayatını önce matematik öğretmeni sonra da tapu sicil dairesinde memur olarak çalıştı.

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#Bisiklet Hırsızları#Enzo Staiola#Vittorio De Sica

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