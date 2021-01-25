Efsane dönüyor! Godzilla vs Kong fragmanı yayılandı... Godzilla vs King Kong ne zaman vizyona girecek?
Sinema tarihinin hafızalara kazınmış iki karakteri Godzilla ve King Kong, bir filmde karşı karşıya geliyor. Warner Bros imzasıyla çıkacak filmde King Kong, Godzilla ile mücadele edecek. Birbirlerine karşı verdikleri mücadele dolayısıyla çevrelerini de darmadağın edecek olan King Kong ve Godzilla, amansız mücadelelerinde görünmeyen güçlerin pençesinde yer alacaktır. Peki, iki efsaneyi karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs King Kong ne zaman vizyona girecek? İşte, o bilgiler
Godzilla ve King Kong efsanesi, bu kez tek bir filmde yeniden beyazperdeye geliyor. Bu efsanevi düşmanlar, dünyanın kaderini değiştirecek bir mücadelede çarpışıyor. King Kong ve koruyucuları, gerçek evini bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar ve onlarla birlikte eşsiz ve güçlü bir bağ kurduğu genç yetim kız Jia da vardır. Ancak kendilerini beklenmedik bir şekilde öfkeli Godzilla'nın yolunda bulurlar ve dünya çapında bir yıkım oluşturacak bir mücadelenin başlangıcını yaparlar. Görünmeyen güçlerin kışkırttığı iki titan arasındaki destansı çatışma, Dünya'nın çekirdeğinin derinliklerinde yatan gizemin yalnızca başlangıcıdır.
GODZİLLA VS KİNG KONG NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Godzilla vs King Kong, 2021 yılı içerisinde izleyicilerle buluşacak. Tam tarihi belli olmayan filmin, pandemi etkilerinin de azalmasının beklendiği yaz aylarına doğru beyazperde ile buluşması bekleniyor.
Legends will collide. Watch the long-awaited official trailer for #GodzillaVsKong, coming to theaters and streaming exclusively on @HBOMax*.— Godzilla vs. Kong (@GodzillaVsKong) January 24, 2021
*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/ygUDjoXwT8
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