Efsane diziyle şöhret olmuştu… Unutulmayan kırmızı mayosu aşk hayatını bitirmiş!

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California sahillerinde çalışan can kurtarma görevlilerinin maceralarını anlatan ve 10 yıl boyunca ekranları süsleyen Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisi David Hasselhoff ve Pamela Anderson gibi oyuncuları büyük birer Hollywood yıldızı yapmıştı.

DİZİDEKİ HERKES ŞÖHRETİ BULDU AMA O EN ŞANSSIZLARI OLDU

Dizide rol alarak ünlenen ancak şansı rol arkadaşları kadar yaver gitmeyen Nicole Eggert kariyerinin ilerleyen yıllarında istediğini bulamadı.

Bir yandan oyunculuğa devam etmeye bir yandan da şu an 26 yaşında olan Dilyn ve 13 yaşında olan Keegan adındaki iki kızını büyütmeye çalışan Nicole Eggert aradığı büyük çıkışı bir türlü yakalayamadı.

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MEME KANSERİYLE SAVAŞIYOR

53 yaşındaki ünlü oyuncu bu da yetmezmiş gibi Aralık 2023’te meme kanserine yakalandı.

Kızları için hayata tutunmaya çalışan ünlü oyuncu bu süreçte bir yandan tedavileri yüzünden eski formunu bir yandan da saçlarını kaybetti.

Verdiği son röportaja göre ona şöhret getiren ama büyük mutsuzluklara da yol açan Sahil Güvenlik dizisi ünlü yıldızın aşk hayatını bile etkiledi.

KÖTÜ BİR "DAMGA" YEDİLER

Nicole Eggert dizide birkaç sezon oynadıktan sonra kadrodan ayrılmasını “Kafamda, eğer diziden ayrılırsam, dizinin aktörler olarak hepimize yapıştırdığı kötü damgadan kurtulabileceğime dair çılgınca bir fikir vardı ama böyle olmadı” diye açıkladı.

Dizide üzerine yapışan şeyler Nicole Eggert’i hayatının ilerleyen yıllarında da takip etmeye devam etti ve söylediğine göre aşk hayatını da derinden ve epey kötü şekilde etkiledi.

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“İnsanların sizin kim olduğunuza dair bir fikri var ve bu birçok şey olabilir. Ve bence insanların bu önyargılı fikirleri olduğu sürece sizi tanımaları daha zor” diyen Eggert dizide oynadığı rol, oradaki giyim kuşamı ve üzerine yapışan o karakter yüzünden insanların kendisine yaklaşmaktan çekindiğini hatta korkar hale geldiğini iddia etti.

Döneminde dünyanın en ünlü dizisi olan bir projede oynamanın kendisi için ne anlama geldiği soruna “Tuhaftı” diye cevap veren Nicole Eggert basın tarafından çok hoyratça muamele gördüklerini ve rol tekliflerinin bir anda kesildiğini söyledi.

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HERKES ONLARI "APTAL SARIŞIN" OLARAK GÖRÜYORDU

“Birdenbire adımız Sahil Güvenlik’in aptal sarışınlarına çıktı. Bizi gerçek hayatta da sarı saçlarımızdan ve giydiğimiz o meşhur kırmızı mayolardan ibaret sandılar. Ama bizler öyle insanlar değildik” diyen Nicole Eggert kötü giden aşk hayatını da buna bağladı.

Dizideki rolü kabul ederken sürekli olarak o kırmızı mayoyla olacağını bilmediğini söyleyen Nicole Eggert setteki ilk gününde “Aman Tanrım, her gün bütün gün mayoyla mı dolaşacağız?” diye sormuştu.

Tüm rol arkadaşları spor yapan, çok fit ve güzel gözüken ünlü oyuncu bu dizide oynamanın özgüvenini de yıktığını itiraf etmiş ve bu yüzden çok genç yaşta meme büyütme operasyonu geçirdiği için pişman olduğunu dile getirmişti.