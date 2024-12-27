Efsane dizi 'Outlander' final sezonu ile D-Smart Go'da

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Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bir hemÅŸire olan Claire Randallâ€™Ä±n 1700â€™lÃ¼ yÄ±llarÄ±n Ä°skoÃ§yaâ€™sÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± gizemli yolculuÄŸu ve burada yaÅŸadÄ±klarÄ± anlatan Outlander final yapÄ±yor. YayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana toplamda 39 Ã¶dÃ¼lÃ¼ kucaklayan dizi, 4â€™Ã¼ Emmy adaylÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere 93 kez farklÄ± Ã¶dÃ¼llere aday gÃ¶sterildi. BaÅŸrollerinde Caitriona Balfe ve Sam Heughan rol aldÄ±ÄŸÄ± efsane dizi bu sezon hayranlarÄ±na veda ediyor

JAMIE VE CLAIRE, SON YOLCULUKLARINDA

Outlander, heyecan verici son sezonunun 2. kÄ±smÄ± ile D-Smart ve D-Smart GOâ€™da seyirciyle buluÅŸuyor. Dizi, ikinci kÄ±smÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle 1 Ocak Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de DiziSmart Premium ve D-Smart GOâ€™da ekranlara gelecek. D-Smart GOâ€™da, 3 gÃ¼ne kadar geri sarma Ã¶zelliÄŸiyle sevilen televizyon dizileri ve programlar, geri alÄ±narak izlenebiliyor. Ä°zlemek istediklerini kaÃ§Ä±ranlar ya da baÅŸka programla Ã§akÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in izleyemeyenler D-Smart GOâ€™nun bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde zahmetsiz bir ÅŸekilde favori iÃ§eriklerini dilediÄŸi yerde takip edebiliyor.

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