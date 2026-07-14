Efsane dizi ona da genÃ§liÄŸinde ÅŸÃ¶hret getirmiÅŸti... KazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±: O ÅŸimdi iÅŸinde gÃ¼cÃ¼nde bir tÃ¼ccar!

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Ä°ÅŸte o da bunlardan biri... Ãœstelik kentin sokaklarÄ±nda aÄŸarmÄ±ÅŸ ve birazÄ± da dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ saÃ§larÄ±, artÄ±k iyice dikkat Ã§eken gÃ¶beÄŸiyle yanÄ±ndan geÃ§ip gidenler bile tanÄ±mÄ±yor artÄ±k onu.

GeÃ§miÅŸte oynadÄ±ÄŸÄ± o efsane dizi baÅŸta olmak Ã¼zere kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi hiÃ§bir yapÄ±mÄ± unutmayan fotoÄŸrafÃ§Ä±lar hariÃ§! Ä°ÅŸte o bir zamanlarÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta bir kez daha objektiflere takÄ±ldÄ±.

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Â ARTIK KAMERA KARÅžISINDA BÄ°R MESLEÄžÄ° YOK

YanÄ±nda bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ± vardÄ±. Onunla ve eÅŸlik eden bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte otomobilinin bagajÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±. Sonra da yoluna devam etti.

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Bu Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi bir dÃ¶nem ekranda fÄ±rtÄ±na gibi esen Friends dizisinin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Matt LeBlanc'tan baÅŸkasÄ± deÄŸil...

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Matt LeBlanc, geÃ§tiÄŸimiz hafta tek Ã§ocuÄŸu Marina ve bir kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte arabasÄ±nÄ±n bagajÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.





58 yaÅŸÄ±ndaki LeBlanc, modern zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ dizilerinden Friends'te rol alÄ±yordu.





Elbette o zamanlar, ÅŸimdikinden Ã§ok daha genÃ§ ve formdaydÄ±.





1994 ile 2004 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ekrana gelen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden Matthew Perry'yi yÄ±ldÄ±z mertebesine getirdi.

Bu Ã¼nlÃ¼ dizide oynayanlarÄ±n Ã§oÄŸu bugÃ¼n hala kariyerini sÃ¼rdÃ¼rse de Joey Tribbiani karakterine hayat veren 58 yaÅŸÄ±ndaki Matt LeBlanc, zaman iÃ§inde baÅŸka bir alanda meslek edinmeye karar verdi.

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BÄ°R SÃœRE DAHA MESLEÄžÄ°NÄ° SÃœRDÃœRDÃœ

Matt LeBlanc, Ã¼nlÃ¼ Friends dizisi bittikten sonra Top Gear adlÄ± yapÄ±mda rol aldÄ±... Bu gÃ¶revini de 2016 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

LebLanc son olarak 2021 yÄ±lÄ±nda Friends dizisi yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k buluÅŸmasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Sonra yine kendi hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Sonra kÄ±sa bir sÃ¼re baÅŸka bir yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikten sonra mesleÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±.

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ARABA TÄ°CARETÄ° YAPIYOR

Matt LeBlanc, kameralarÄ±n ve spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ± ve ticarete yÃ¶neldi. Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ oyuncusu ÅŸimdi otomobil satÄ±yor. Ama Ã¶yle bildiÄŸiniz otomobillerden deÄŸil. Ãœstelik LeBlanc'Ä±n sÄ±radan bir galerisi de yok..

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Zaten geÃ§miÅŸten bu yana otomobillere tutkusu olan oyuncu, egzotik otomobil uzmanÄ± olarak bilinen RPM Motorcars adlÄ± ÅŸirketin ortaklarÄ±ndan biri epey zamandÄ±r.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Matt LeBlanc, oyunculuktan kazandÄ±klarÄ±nÄ± bambaÅŸka bir alana yatÄ±rdÄ±.





Â 'MESLEÄžÄ°ME ARA VERDÄ°M" DÄ°YOR

AslÄ±nda her ne kadar artÄ±k kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miyor olsa da Matt LeBlanc bu durumu "Biraz ara verdim" diyerek ifade ediyor.

Entertainment Tonight'a verdiÄŸi rÃ¶portajda da bu durumu "HiÃ§bir ÅŸey yapmamanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yorum. EÄŸer yeni bir ÅŸey yaparsam sizi bilgilendireceÄŸim" diyerek anlattÄ±.

Bu arada Matt LeBlanc, Melissa McKnight ile 2003 ile 2006 arasÄ±nda bir evlilik yaptÄ±. Bu evlilikten Marina adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi.Â

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Matt LeBlanÃ§, ÅŸu ana kadarki tek evliliÄŸini Melissa McKnight ile yaptÄ±. Bu evlilikten bir kÄ±zÄ± bulunuyor.





Matt LeBlanc'a da ÅŸÃ¶hret getiren Friends dizisi 1994 ile 2004 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ekrana geldi. Dizi kadrosundan Matthew Perry, 2023 yÄ±lÄ±nda, 54 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.