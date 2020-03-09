Efekan Can’ın ilk film heyecanı

1993 doğumlu genç oyuncu Efekan Can, “Klişe olacak belki ama filmin çekimlerinde gerçekten çok eğlendik. Eğer kamera arkası görüntülerini gösterirlerse, ne kadar haklı olduğumu anlarsınız. Bu enerji zaten filmin geneline de yansıyor. İlk sinema deneyimim olduğu için kendimi beyazperdede görecek olmak da beni çok heyecanlandırıyor.” dedi.





