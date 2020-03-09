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Televizyon
Haber Giriş: 09.03.2020 - 14:35,Son Güncelleme:/

Efekan Can’ın ilk film heyecanı

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Efekan Can’ın ilk film heyecanı
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“Ufak Tefek Cinayetler” ve “Azize” dizilerinde rol alan Efekan Can, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Genç oyuncu, yakında Türkiye’nin ilk espor temalı filmi “Tam Kafadan Karavana” ile beyazperdede boy gösterecek.

1993 doğumlu genç oyuncu Efekan Can, “Klişe olacak belki ama filmin çekimlerinde gerçekten çok eğlendik. Eğer kamera arkası görüntülerini gösterirlerse, ne kadar haklı olduğumu anlarsınız. Bu enerji zaten filmin geneline de yansıyor. İlk sinema deneyimim olduğu için kendimi beyazperdede görecek olmak da beni çok heyecanlandırıyor.” dedi.

Efekan Can’ın ilk film heyecanı


 

 

 

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