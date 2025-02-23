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Ediz Hun: Sümüklüböcek gibi kabuğumuza çekildik artık

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#Ediz Hun#Payidar#Yeşilçam
Ediz Hun: Sümüklüböcek gibi kabuğumuza çekildik artık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 11:14

Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun, konuk olduğu “Payidar” adlı YouTube programında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Dijital mecraların hayatımıza girmesinin ardından sinemanın bittiğini söyleyen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: “Eskiden sinemalar cadde üstlerindeydi. Şimdi AVM içlerinde küçücük salonlarda film izleniyor. Otoparkı ayrı, mısırı ayrı; çok pahalıya mâl olduğu için evde internetten film izlemek insanlara daha cazip geliyor. Sümüklüböcekler gibi kabuklarımıza çekildik.”

Ediz Hun: Sümüklüböcek gibi kabuğumuza çekildik artık

SANAT KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL

Usta sanatçı, genç meslektaşları hakkında da konuştu: “Çok başarılı olanlar var. Zaten sanat kimsenin tekelinde değildir. Sen 70 yaşında tanınmış bir aktör olarak 15 yaşında bir çocukla dede-torun rolünü paylaşırsın, o çocuk öyle bir performans gösterir ki seni ikinci planda bırakabilir. Tabii başarısız olanlar da var. Onlar kendini kontrol etmekten aciz tipler.”

 

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#Ediz Hun#Payidar#Yeşilçam

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