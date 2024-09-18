Edis şov... Ünlü isimler akın etti!

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AZAR AZAR’I İLK KEZ SÖYLEDİ

Edis önceki akşam Harbiye Açıkhava’da unutulmaz bir şova imza attı. Eylül ayının sonunda yayınlanacak “Azar Azar”ı ilk kez Harbiye’de seslendiren sanatçı, “Bir daha” tezahüratları sonrasında şarkıyı üç kez söyledi. Edis yeni şarkısının beğenilmesi üzerine duygulandı.



REZİLLİK ÇIKARACAĞIM

Büyük ilgi gören konseri izlemeye gelenler arasında Hazal Kaya da vardı. Ünlü oyuncu “Edis’e hayranım. 50 kere söz verip konserine gelememiştim, neyse ki şu an buradayım ve çok mutluyum. Çocuklar annemle birlikte, eğlenmek benim de hakkım. İçeride rezillik çıkaracağım, fena eğleneceğim” diye konuştu.

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KULİSTE EĞLENCE

Sözünü tutan Hazal Kaya konser boyunca bir an olsun yerine oturmadı. Edis’in şarkılarına dans ederek eşlik eden Hazal Kaya konser bitiminde hızını alamayıp ünlü popçuyu kulisinde ziyaret etti. Ünlü oyuncu kuliste dansçılarla birlikte dans edip “Arıyorum” şarkısını söyledi. Hazal Kaya bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Evlilik neden olmasın

Berk Atan konsere kısa süre önce yeniden barıştığı sevgilisi Sude Zülal Güler’le el ele geldi. Çift, “Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor” dedi. Atan muhabirlerin “Düğün ne zaman” sorusuna “Ben aile kurmayı seviyorum, nasip olursa neden olmasın” diye yanıt verdi. Ünlü oyuncular birbirlerinin aileleriyle tanıştıklarını da söyledi.

ÇİFTE ALYANS DİKKAT ÇEKTİ



İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti konseri birlikte izledi. Engin, “İlayda ilk defa Edis konserine geldi. Tecrübelerimi aktardım” dedi.

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Alişan, “Sevgiliniz romantik mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Romantik birisi, beni çok şaşırtıyor. Çok özel şeyler olduğu için detaya girmeyelim.” İlayda Alişan’ın parmağındaki çifte alyans yüzük dikkat çekti.

HİÇ SEVGİLİ OLMADIK



Tuba Ünsal, “Edis’i çok seviyorum, onun gelişimini izlemekten büyük keyif alıyorum” dedi. Ünsal, Hintli milyarder Shirish Saraf ile ayrıldığı haberleriyle ilgili ise şunları söyledi: “Beraber olduğum doğru değildi ki ayrılık olsun. Bütün dürüstlüğümle söylüyorum hiç sevgili olmadık.”

Ünlü isim, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında da “Genç bir kadını hep beraber kameralar önünde yermeyi siz nasıl buldunuz? Hiç etik değil, insanlar adına utandım. Hiç yakıştıramadım” dedi.