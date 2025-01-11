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Edip Akbayram ameliyat oldu, durumu ciddi

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#Edip Akbayram#Ayten Akbayram#Ferhat Göçer
Edip Akbayram ameliyat oldu, durumu ciddi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:58

EVİNDE rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün öğlen saatlerinde ameliyat edildi.

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Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan sanatçının tedavisi sürüyor.

Ferhat Göçer dün hastaneye gelerek sanatçının eşi Ayten Akbayram’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan bilgi aldı. Kendisi de doktor olan Göçer, Akbayram’ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Ameliyat başarılı geçmiş. Kanama kontrol altına alınmış. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Böbreklerin durumu dahil tüm süreç hassasiyetle takip edilecek.” 

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#Edip Akbayram#Ayten Akbayram#Ferhat Göçer

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