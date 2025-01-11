Edip Akbayram ameliyat oldu, durumu ciddi

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Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan sanatçının tedavisi sürüyor.



Ferhat Göçer dün hastaneye gelerek sanatçının eşi Ayten Akbayram’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan bilgi aldı. Kendisi de doktor olan Göçer, Akbayram’ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi:



“Ameliyat başarılı geçmiş. Kanama kontrol altına alınmış. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Böbreklerin durumu dahil tüm süreç hassasiyetle takip edilecek.”