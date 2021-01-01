Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir? Survivor'a gideceğini duyurdu

Çağrı Atakan, Survivor 2021'nin kadrosunda yer alacağını da açıkladı.Atakan Survivor’a katılacağını şu sözlerle duyurdu: "Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum"

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?



Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.



2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.