MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir? Survivor'a gideceğini duyurdu
GeriTelevizyon Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir? Survivor'a gideceğini duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir? Survivor'a gideceğini duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir? Survivor'a gideceğini duyurdu
Abone Olgoogle-news

Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan, Survivor 2021 sezonuyla gündeme geldi. Daha önce Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Çağrı Atakan, Survivor’a gideceğini duyurdu. Peki, Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı Atakan kimdir?

Çağrı Atakan, Survivor 2021'nin kadrosunda yer alacağını da açıkladı.Atakan Survivor’a katılacağını şu sözlerle duyurdu: "Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum"

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle