Ecem Erkek: İyi ki sobalı evde büyüdüm yoksa bu oyun çıkmazdı

Erkek, oyununda 1990’lı yılların mahalle kültürünü ve aile ilişkilerini mizah ve müzikle bir araya getirdiğini açıkladı:

“Kara Kız, benim yazdığım bir oyun. Yazdıklarımın hiçbir zaman seyredilebilir olduğuna inanmadım. Özgüven eksikliğimden sebepliydi. Yazdım ve parça parça biriktirdim. Yazılar Ankara’daki çocukluğum, ilişkiler ve İstanbul’a gelmekle ilgiliydi.”



Tanıdık bir hikâye



Oyuncu, geçen ekim ayında yazdıklarını artık oyun yapmaya karar verdiğini söyledi:

“Oyun üzerine çalıştım ve sahneye koyduk. Seyirciden çok güzel tepkiler aldık.”

Erkek, çocukken gecekondu mahallesinde büyüdüğünü de belirtti:

“Bunları o zaman kendimize dert ediyorduk. ‘Niye biz binada oturmuyoruz? Bizim evimiz niye sobalı?’ diye. Şu an ‘İyi ki sobalı evde büyümüşüm’ diyorum. Eğer istediğim hayatta büyüseydim, o bale kursuna gitseydim bu oyun çıkmazdı, kimseyle de buluşturamazdım. Bunun için şükrediyorum. Çok tanıdık bir ‘Kara Kız’ı izleyeceksiniz.”



