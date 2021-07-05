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Televizyon
Haber Giriş: 05.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Ecem Erkek Güldür Güldür'den neden ayrıldı? Açıklama geldi

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Ecem Erkek Güldür Güldür'den neden ayrıldı? Açıklama geldi

Komedi programı Güldür Güldür'ün en sevilen karakterlerinden Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek, projeden ayrıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, programa veda ettiğini Instagram hesabından açıkladı. Peki, Ecem Erkek Güldür Güldür'den neden ayrıldı?

 Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan absürt komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezonunda, Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi.

Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

 

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