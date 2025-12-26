Ece Vahapoğlu duyurdu: Ameliyatım ertelendi!

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ameliyatın risk oluşturduğunu belirtti.

Kulak burun boğaz muayenesi, anestezi değerlendirmesi ve yapılan kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını ifade eden Vahapoğlu, bu nedenle robotik cerrahiyle yapılması planlanan operasyonun ertelendiğini söyledi.

AMELİYAT ERTELENDİ

“Boğaz enfeksiyonu ve üşütme nedeniyle ameliyat riskli bulundu. Bir hafta evde dinlenmem gerekiyor,” diyen Vahapoğlu, yoğun bir dönem geçirdiğini ve vücudunun bu sürece hazır olmadığını dile getirdi.

Ameliyatın ertelenmesiyle birlikte operasyonun 2026’nın ilk günlerinde yapılacağını belirten Ece Vahapoğlu, “2025’i böyle kapatamadım ama 2026’ya tertemiz başlamayı diliyorum. Şifa olsun,” ifadelerini kullandı.