Ece Vahapoğlu duyurdu: Ameliyatım ertelendi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 13:30

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, bir süredir mücadele ettiği rektum kanseri nedeniyle planlanan ameliyatının ertelendiğini açıkladı. Dört gün önce sosyal medya hesabından cuma günü operasyon geçireceğini duyuran Vahapoğlu, son dakika gelişmesiyle ameliyatın bir hafta ileri alındığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ameliyatın risk oluşturduğunu belirtti.

Kulak burun boğaz muayenesi, anestezi değerlendirmesi ve yapılan kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını ifade eden Vahapoğlu, bu nedenle robotik cerrahiyle yapılması planlanan operasyonun ertelendiğini söyledi.

AMELİYAT ERTELENDİ

Boğaz enfeksiyonu ve üşütme nedeniyle ameliyat riskli bulundu. Bir hafta evde dinlenmem gerekiyor,” diyen Vahapoğlu, yoğun bir dönem geçirdiğini ve vücudunun bu sürece hazır olmadığını dile getirdi.

Ameliyatın ertelenmesiyle birlikte operasyonun 2026’nın ilk günlerinde yapılacağını belirten Ece Vahapoğlu, “2025’i böyle kapatamadım ama 2026’ya tertemiz başlamayı diliyorum. Şifa olsun,” ifadelerini kullandı.

