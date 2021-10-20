Ece Üner'den tepki: Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz

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Program esnasında Ali Naime’ye, çocuklarını tek bir şartla gösterebileceğini söyledi ve ardından da herkesi şok eden bir açıklamada bulundu. Ali, Naime’ye “Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını istediğin günde istediğin saatte sana gösteririm” dedi. Konuya kayıtsız kalamayan Ece Üner ise “Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz, çocuk bir mal değildir” diyerek tepkisini dile getirdi. Ali’nin şok eden sözlerinin ardından stüdyoda gergin anlar yaşandı.