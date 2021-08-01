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Televizyon
Haber Giriş: 01.08.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Ece Üner “Susma” diyecek!

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Sözünü hiç sakınmadı, susmadı, cesaretle konuştu. Şimdi çözüm bulmaya geliyor. “Ece Üner ile Susma” 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de başlıyor…

Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, iddialı bir programla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üner, 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de “susma” diyecek.

 Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği programda deneyimli haberci, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.

 Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality show formatındaki “Ece Üner ile Susma”, 09 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de....

 

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