Ece Üner İle Susma’da korkunç iddiada büyük yüzleşme

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İBRAHİM EŞİNE ŞANTAJ YAPMAK İÇİN ÇOCUĞUNU KAPIYA MI BAĞLADI?

İbrahim’in kızı Medine, babasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Büyük yüzleşmede Medine, ortaya attığı iddialarla herkesi şoke etti.

Medine, İbrahim’in “Bir gün işten eve geldiğimde engelli çocuğumu kapıya bağlı buldum, bunu eşim Mehdiye yaptı” demesinin yalan olduğunu, engelli kardeşini kapıya bağlayan kişinin babası İbrahim olduğunu söyledi. Babasının amacının ise annesine mahkemede kullanmak üzere şantaj yapmak olduğunu açıkladı. Medine, babasının çocuklardan gelecek engelli maaşının peşinde olduğunu söyledi.

“BABAM VARKEN NEFES BİLE ALAMIYORDUK”

Babasının baskılarından bunaldığını iddia eden Medine, İbrahim’in kendisini silahla kovaladığı açıklamasında bulunarak herkesi şoke etti. Medine ayrıca “Bugün buraya rahatça geldim çünkü babamın yanında değilim; babam varken nefes bile alamazdık.” ifadesini kullandı.

İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayda kimin doğru söyleyip, kimin yalan söylediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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