Ece Üner İle Susma’da korkunç iddiada büyük yüzleşme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Her şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndüHer şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı! Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?#Organize Suç
Gündeme bomba gibi düştü Şenol Güneş ve Fenerbahçe...Gündeme bomba gibi düştü! Şenol Güneş ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilginden önemli açıklamalarEYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar#Vedat Bilgin
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz BeyLütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?#Lütfü Türkkan
İYİ Partiden Lütfü Türkkanı kurtarma operasyonuİYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ı kurtarma operasyonu#Lütfü Türkkan
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Avrupada start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacakAvrupa'da start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacak?#Koronavirüs
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
Tapuda büyük oyun Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardıTapuda büyük oyun! Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardı#Arsa
Kemalpaşa Belediyesinde rüşvet skandalı Çok sayıda gözaltı varKemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı var#Kemalpaşa Belediyesi
Sınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilirSınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilir! #Polonya
10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı#Prenses Charlene
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Ece Üner İle Susma’da korkunç iddiada büyük yüzleşme

#Ece Üner İle Susma#Ece Üner#Kanal D

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı Ece Üner İle Susma’da engelli çocuklarının anneleri tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla İbrahim Çatak konuk olmuştu. İbrahim’in kızı Medine geçtiğimiz günlerde yayına bağlanarak dehşet verici açıklamalarda bulunmuştu.

Haberin Devamı

İBRAHİM EŞİNE ŞANTAJ YAPMAK İÇİN ÇOCUĞUNU KAPIYA MI BAĞLADI?

 İbrahim’in kızı Medine, babasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Büyük yüzleşmede Medine, ortaya attığı iddialarla herkesi şoke etti.

 Medine, İbrahim’in “Bir gün işten eve geldiğimde engelli çocuğumu kapıya bağlı buldum, bunu eşim Mehdiye yaptı” demesinin yalan olduğunu, engelli kardeşini kapıya bağlayan kişinin babası İbrahim olduğunu söyledi. Babasının amacının ise annesine mahkemede kullanmak üzere şantaj yapmak olduğunu açıkladı. Medine, babasının çocuklardan gelecek engelli maaşının peşinde olduğunu söyledi.

 “BABAM VARKEN NEFES BİLE ALAMIYORDUK”

 Babasının baskılarından bunaldığını iddia eden Medine, İbrahim’in kendisini silahla kovaladığı açıklamasında bulunarak herkesi şoke etti. Medine ayrıca “Bugün buraya rahatça geldim çünkü babamın yanında değilim; babam varken nefes bile alamazdık.” ifadesini kullandı.

 İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayda kimin doğru söyleyip, kimin yalan söylediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

 Ece Üner ile Susma hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.45’te Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Üner İle Susma#Ece Üner#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini