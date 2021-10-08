“Ece Üner İle Susma”da evlatlarını bırakıp kaçan çift aileleriyle yüzleşti

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MİNİK POYRAZ’IN BABASI KİM?

Tuncay’ın bir arkadaşı yayına bağlandı. Tuncay’ın çocuk sahibi olmak için tedavi olduğunu ve senelerce çocuğunun olmadığı söyledi. 5 yaşındaki Poyraz’ın babasının Tuncay olmayabileceğini iddia etti.

EVLERİNİ NEDEN POLİS BASTI?

Arkadaşının iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. “Tuncay’ın ailesi Gizem’i başka bir erkekle yakaladı” diyen tanık, iddiasını daha da ileri taşıdı. Evli çiftin uygunsuz yaşam tarzı sebebiyle evlerini ahlak polisinin bastığını söyledi.

Evi terk edip giden Gizem ve Tuncay rahat yaşamak için mi çocuklarını ortada bıraktı? Çocuk başkasından olabilir iddiaları gerçek mi?

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Hüseyin İnan İzmirlioğlu ‘nun danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’te canlı yayınla Kanal D’de...