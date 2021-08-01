Ece Üner ile Susma programı ne zaman başlıyor? Genel fragman yayınlandı

Ece Üner ile Susma programı yayın tarihi fragmanla beraber belli oldu. Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Ece Üner ile Susma programında çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşmayanlar konuşulacak. Ece Üner ile Susma programı 9 Ağustos tarihinde yayın hayatına başlıyor.

ECE ÜNER İLE SUSMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Ece Üner ile Susma" 9 Ağustos Pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!

Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality şov formatındaki "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün ekranlara gelecek.

ECE ÜNER KİMDİR?

Türk sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk, spikerlik yaptı.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Ece Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

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