Ece Üner: Bana ses verin, susmayın!

Ece Üner, "Biz sizinle kocaman bir aileyiz. Siz mutlu olduktan sonra, biz de mutlu oluyoruz. Ben sizin için ne yapabilirim? İşte bu soru beni bu stüdyoya getirdi. Bana ses verin. Susmayın!" diyerek programın önemini belirten önemli açıklama yaptı.

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği “Ece Üner ile Susma” adlı program bugün ekran yolculuğuna başlladı. Hafta içi her gün ekrana gelecek programda Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak.

"Ece Üner ile Susma" hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!

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