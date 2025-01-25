Ece Seçkin: Temizlik konusunda obsesifim

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ECE Seçkin, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katıldı. Seçkin, hayattaki takıntılarına dair soruya şu cevabı verdi: “En büyük obsesyonum temizlik ve hijyenle alakalı şeyler. Gördüğüm her şey temiz olsun istiyorum. Mesela otellerde bu çok büyük sorun yaşatıyor. Hem işimden dolayı hem de eşim seyahat etmeyi çok sevdiğinden çok fazla otel konaklaması yapıyoruz. Gece saat 2’de odaya süpürge rica etmişliğim var. Yeterince temiz olduğundan emin değilsem odayı kendim temizlemek istiyorum. Çünkü temiz olmazsa o odada uyuyamam. Bununla alakalı terapi de alıyorum. Fakat Başak burcuyum. Burcumun en büyük özelliği temiz ve titiz olması. ‘Dünyanın en güzel kokusu nedir?’ diye sorsalar çamaşır suyu olduğunu söylerim. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Amerika’ya bile yorgan ve nevresim taşımışlığım var.”



Ece Seçkin, müzik sektörüne girdiği için hiç pişman olmadığını da dile getirdi:



BENİ OZAN DOĞULU MEŞHUR ETTİ



“Zorlandığım anlar oldu. ‘Lanet olsun’ dediğim günler de. Beni Ozan Doğulu meşhur etti. Bazen çok bunaldığımda onu ararım ve ‘Bu işin ne kadar zor olduğunu sen, Kenan Abi (Doğulu) hep söylediniz. Artık ben de çıldırıyorum’ derim. O esnada şunu söyler: ‘Kendin istedin’. Bazen çıldırdığım oluyor. Turne hayatı çok zor. Göçebe gibi yaşıyorsun. Ben de zor bir insanım. Çok kuralcı ve obsesif biriyim. Bir yerden sonra turnede herkes birbirine batmaya başlıyor. O dönem çıldırdığım olmuştur.” Şarkıcı ayrıca 2 engel atlama atı olduğunu açıkladı: “Ben de o alanda spor yapıyorum. Atlarım engel atlamada yarışıyor. Masraflı hayvanlar, bakım ve ilgi istiyor.”

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EŞİMLE UÇAKTA TANIŞTIM

Ece Seçkin, 2015’te sevgili olduğu ve 2021’de nikâh masasına oturduğu pilot eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı: “Bir gün uçakta o da yolcuydu, ben de. Memleketi Sinop’ta konserim vardı. O da seneler sonra ailesi ve arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Uçakta karşılaştık. Değişik ve acayip bir hikâyedir. Bizim uzun süren flört ve nişan dönemimiz oldu. 10’uncu senemize gireceğiz. Tanıştığımız yıllardaki fotoğraflarımıza baktığımızda küçük bir çocukmuşum. Evliliğimi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorum.” Seçkin, eşiyle bebek istediklerini de söyledi.