×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ece Gürsel'den tartışma yaratacak sözler: Benden alt seviyede biriyle evlenmem

Güncelleme Tarihi:

#Ece Gürsel#Uğurkan Erez#Erol Albayrak
Ece Gürselden tartışma yaratacak sözler: Benden alt seviyede biriyle evlenmem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 08:21

Ece Gürsel evlilik kriterini açıkladı: “Biri gelir de bana benim sağlayamadığım gücü sağlarsa evliliğe yeşil ışık yakarım.”

Haberin Devamı

EŞDEĞER BİRİYLE DE OLMAZ

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Ece Gürsel, evlilikle ilgili konuştu. Ünlü manken, “Biri gelir de bana benim sağlayamadığım gücü sağlarsa evliliğe yeşil ışık yakarım. Benimle eşdeğer, benden alt seviyede biriyle evlilik yolculuğuna girmem” dedi.

Ece Gürselden tartışma yaratacak sözler: Benden alt seviyede biriyle evlenmem

FRİKİK PROVASI YAPARDIK

15 yaşında adım attığı podyumlardaki kariyerinden de söz eden Ece Gürsel, bilerek frikik verdiği dönemler olduğunu itiraf etti: “O zaman-lar Televole kültürü vardı. Basına oynuyorduk ve podyum arkasında frikik provaları yapıyorduk.”

HINCAL YOL ARKADAŞIMDI

Geçmişte adı gazeteci Hıncal Uluç’la anılan Ece Gürsel, “Ünlü olmak için Hıncal Uluç’un adını kul-landın mı” sorusu üzerine yakın dost olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Bir kez daha dünyaya gelsem ve bu yolda yürüyor olsam, yine Hıncal’la çekim yaparım, yine Hıncal’ı akıl hocam, yol arkadaşım olarak seçerim.”

Haberin Devamı

Ece Gürselden tartışma yaratacak sözler: Benden alt seviyede biriyle evlenmem

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Gürsel#Uğurkan Erez#Erol Albayrak

BAKMADAN GEÇME!