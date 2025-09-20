Ece Gürsel'den tartışma yaratacak sözler: Benden alt seviyede biriyle evlenmem

Haberin Devamı

EŞDEĞER BİRİYLE DE OLMAZ

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Ece Gürsel, evlilikle ilgili konuştu. Ünlü manken, “Biri gelir de bana benim sağlayamadığım gücü sağlarsa evliliğe yeşil ışık yakarım. Benimle eşdeğer, benden alt seviyede biriyle evlilik yolculuğuna girmem” dedi.

FRİKİK PROVASI YAPARDIK

15 yaşında adım attığı podyumlardaki kariyerinden de söz eden Ece Gürsel, bilerek frikik verdiği dönemler olduğunu itiraf etti: “O zaman-lar Televole kültürü vardı. Basına oynuyorduk ve podyum arkasında frikik provaları yapıyorduk.”

HINCAL YOL ARKADAŞIMDI

Geçmişte adı gazeteci Hıncal Uluç’la anılan Ece Gürsel, “Ünlü olmak için Hıncal Uluç’un adını kul-landın mı” sorusu üzerine yakın dost olduklarını belirterek şöyle dedi:



“Bir kez daha dünyaya gelsem ve bu yolda yürüyor olsam, yine Hıncal’la çekim yaparım, yine Hıncal’ı akıl hocam, yol arkadaşım olarak seçerim.”

Haberin Devamı