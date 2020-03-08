Haber Giriş: 08.03.2020 - 14:27,
Ece Erken Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programının sunucularından Ece Erken'in işine son verildiği iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.
ECE ERKEN'DEN YANIT!
Sosyal medyada bu iddiaların yayılmasının ardından Erken bir paylaşım yaptı. Ece Erken iddiaları yalanlarken pazartesi Bircan Bali ile yayında olacaklarını söyledi ve şunları yazdı:
"Asılsız dedikodulara inanmayın. Bir de kendi yazdıkları senaryolara inananlar var; isim bile bulmuşlar tövbe tövbe..."
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