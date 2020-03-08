Ece Erken Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

ECE ERKEN'DEN YANIT!

Sosyal medyada bu iddiaların yayılmasının ardından Erken bir paylaşım yaptı. Ece Erken iddiaları yalanlarken pazartesi Bircan Bali ile yayında olacaklarını söyledi ve şunları yazdı:

"Asılsız dedikodulara inanmayın. Bir de kendi yazdıkları senaryolara inananlar var; isim bile bulmuşlar tövbe tövbe..."





