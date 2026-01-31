'Beni heyecanlandıran her karakteri severim'': Ekranda günah, gerçekte 'Gizem'

Haberin Devamı

Dizide Ebru karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Gizem Sevim, karakterinin günahlarını ve hayallerini anlattı.

“BENİ HEYECANLANDIRAN HER KARAKTERİ SEVERİM”

Ebru karakteriyle ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Gizem Sevim, iyi ya da kötü karakter ayrımı yapmadığını vurguluyor:

Benim için karakterin iyisi ya da kötüsü yok. Hikayeye hizmet eden ve beni heyecanlandıran her karakteri severim. Ebru da beni heyecanlandırdığı için severek oynuyorum.

“EBRU’YA KIZDIĞIM ANLAR VAR”

Ebru’nun zaman zaman izleyiciyi sinirlendiren tavırları olduğunu kabul eden Sevim, karakterinin en çok hangi yönlerine kızdığını açıkça dile getiriyor: Olayları daha geniş bir açıdan değerlendirmemesine, inatçı ve saf olmasına kızıyorum.

“EBRU, AZRA KONUSUNDA KENDİNCE HAKLI”

Ebru’nun Azra’ya (Aleyna Solaker) karşı tutumunun arkasında güçlü bir manipülasyon olduğunu söyleyen Sevim, karakterinin bakış açısını şöyle özetliyor: Cihan, Ebru’yu çok güzel manipüle ediyor. Ebru, Cihan’ın Azra’ya nasıl davrandığını bilmiyor. Bu yüzden Azra, Ebru’nun gözünde gerçekten kötü biri.

Dizideki Zeynep–Ebru kardeşliğinin çok gerçek yazıldığını söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Cemre Baysel’den de övgüyle bahsediyor. Sevim, “Bana alan açması ve destek olması çok değerli” diyor.

“EKRANDA DAHA ENERJİK GÖZÜKÜYORUM”

Alev Gürsoy Cimin’e konuşan, ekrandaki enerjik Gizem ile günlük hayattaki Gizem arasında fark olduğunu söyleyen oyuncu, kendini şöyle tanımlıyor: Günlük hayatımda daha sakin ve çekingen biriyim. Ekranda ise daha enerjik gözüküyorum.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…