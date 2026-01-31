×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Beni heyecanlandıran her karakteri severim'': Ekranda günah, gerçekte 'Gizem'

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Gizem Sevim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 11:44

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Güller ve Günahlar”, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Dizide Ebru karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Gizem Sevim, karakterinin günahlarını ve hayallerini anlattı.

Beni heyecanlandıran her karakteri severim: Ekranda günah, gerçekte Gizem

“BENİ HEYECANLANDIRAN HER KARAKTERİ SEVERİM”
Ebru karakteriyle ilgili ilk izlenimlerini paylaşan Gizem Sevim, iyi ya da kötü karakter ayrımı yapmadığını vurguluyor:

Benim için karakterin iyisi ya da kötüsü yok. Hikayeye hizmet eden ve beni heyecanlandıran her karakteri severim. Ebru da beni heyecanlandırdığı için severek oynuyorum.

Beni heyecanlandıran her karakteri severim: Ekranda günah, gerçekte Gizem

Haberin Devamı

“EBRU’YA KIZDIĞIM ANLAR VAR”
Ebru’nun zaman zaman izleyiciyi sinirlendiren tavırları olduğunu kabul eden Sevim, karakterinin en çok hangi yönlerine kızdığını açıkça dile getiriyor: Olayları daha geniş bir açıdan değerlendirmemesine, inatçı ve saf olmasına kızıyorum.

Beni heyecanlandıran her karakteri severim: Ekranda günah, gerçekte Gizem

“EBRU, AZRA KONUSUNDA KENDİNCE HAKLI”
Ebru’nun Azra’ya (Aleyna Solaker) karşı tutumunun arkasında güçlü bir manipülasyon olduğunu söyleyen Sevim, karakterinin bakış açısını şöyle özetliyor: Cihan, Ebru’yu çok güzel manipüle ediyor. Ebru, Cihan’ın Azra’ya nasıl davrandığını bilmiyor. Bu yüzden Azra, Ebru’nun gözünde gerçekten kötü biri.

Beni heyecanlandıran her karakteri severim: Ekranda günah, gerçekte Gizem



CEMRE BAYSEL’İN DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ”
Dizideki Zeynep–Ebru kardeşliğinin çok gerçek yazıldığını söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Cemre Baysel’den de övgüyle bahsediyor. Sevim, “Bana alan açması ve destek olması çok değerli” diyor.

Beni heyecanlandıran her karakteri severim: Ekranda günah, gerçekte Gizem

Haberin Devamı

“EKRANDA DAHA ENERJİK GÖZÜKÜYORUM”
Alev Gürsoy Cimin’e konuşan, ekrandaki enerjik Gizem ile günlük hayattaki Gizem arasında fark olduğunu söyleyen oyuncu, kendini şöyle tanımlıyor: Günlük hayatımda daha sakin ve çekingen biriyim. Ekranda ise daha enerjik gözüküyorum.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Gizem Sevim

BAKMADAN GEÇME!